Mor als 99 anys Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya
Nascuda a Ogassa, al Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022
Redacció
La pastora Marina Vilalta i Fajula va morir la nit de diumenge a dilluns als 99 anys. Nascuda a Ogassa i resident a Bruguera (Ribes de Freser), al Ripollès, era considerada la pastora en actiu més gran de Catalunya.
Vilalta va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2022 en reconeixement a una vida dedicada al camp i a la ramaderia, així com per la seva contribució a la difusió de les tradicions orals i les cançons populars del país.
Va començar a fer de pastora als nou anys, una feina que va mantenir pràcticament tota la vida. Només va deixar temporalment la pastura quan va ser mare. Després de casar-se amb Sebastià Terruella, es va instal·lar a Bruguera als 22 anys, on va continuar vinculada al ramat i a la vida de muntanya.
Segons explicava ella mateixa, quan es va casar es va endur dues ovelles de casa seva, que es van afegir al ramat del poble. En aquell moment era l’única dona pastora. Al llarg dels anys, el seu ramat va arribar a tenir 130 caps.
La seva trajectòria va estar marcada per l’estima pels animals i per la transmissió oral de cançons i coneixements populars, especialment rellevants per a ella, que no havia tingut l’oportunitat d’aprendre a llegir ni a escriure.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Diari de Girona
- Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
- “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
- Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026