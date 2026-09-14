Una vida dedicada a les ovelles
Mor Marina Vilalta, la pastora més longeva de Catalunya
Va dedicar la seva vida a les ovelles i es va convertir en un símbol d’amor als animals i a les tradicions rurals
«No he tingut ni un dia de festa. Em porten amb cotxe i els gossos i les ovelles ens segueixen»
Fidel Masreal
Marina Vilalta, la pastora més longeva de Catalunya, ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa, residia a Bruguera, al Ripollès. Ni un sol dia desatenia la seva obligació, a la tarda, de treure les seves ovelles. La seva vocació la va convertir en un símbol de la –duríssima– vida al camp. Aquesta va ser tota la seva vida, una cosa que li va valer, entre altres reconeixements, la Creu de Sant Jordi per part del Govern el 2022.
En una entrevista a EL PERIÓDICO el 2024 confessava que després de dècades dedicada al camp, ja no tenia por de la mort. «Demano a Déu que se m’emporti de pressa», relatava. Vilalta treia les seves ovelles cada dia: «No he fet ni un dia de festa. Em porten amb cotxe i els gossos i ovelles ens segueixen. Baixo del cotxe, dono menjar als gossos i les ovelles pasturen. Passo la tarda allà. Abans ho feia des de les nou del matí fins a dos quarts de vuit de la tarda. M’emportava una ceba, tomàquet, una mica d’oli i sal i pa. I una ampolla d’aigua».
Sí, des de molt petita he estimat les ovelles, sempre he tingut la voluntat d’estar amb elles, amb les vaques. Jo tenia cinc anys i anava amb el meu pare. Per això les aprecio
Vilalta era una dona estimada al poble, on s’exhibeixen amb orgull fotografies d’aquesta pastora en el seu hàbitat natural. Sempre va mostrar el seu amor per les ovelles: «Sí, des de molt petita, amb el meu pare, havíem tingut ovelles. No hi havia res més. Sempre he tingut la voluntat d’estar amb elles, amb les vaques. Érem una família molt pobra. No hi havia menjar per donar-los. Quatre cabres, tres o quatre ovelles, algunes vaques. Jo tenia cinc anys i anava amb el meu pare. Per això les aprecio. Les he apreciat sempre».
La pastora també admetia que amb el pas dels anys sentia certa nostàlgia pels membres de la seva família que ja havien mort. «Penso molt. En la meva família d’origen són tots morts, no tinc ningú. Només tinc una germana, la més petita de la família. Em poso trista. Penso. Si m’animo una mica em poso a cantar i ve una ovella, m’acaricia. Si venen a molestar-me els dono alguna garrotada. I mira, em passo la vida així».
Vilalta va comptar sempre amb el suport dels seus fills i nets, que els últims anys l’ajudaven a sortir a cuidar les ovelles, i li donaven ànim. La vida d’aquesta dona, que mai va poder aprendre a llegir ni a escriure, es converteix ara en un símbol no només de l’amor a la natura i als animals sinó de la transmissió de cançons i tradicions orals del món rural català.
- Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
- “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
- Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026