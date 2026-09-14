Subvencions per a les famílies
Sánchez presenta l’ampliació del Pla Veo: 23 milions més per a ajudes de 100 euros per comprar ulleres per a nens
El programa va dirigit a facilitar a les famílies l’adquisició de productes per a la correcció visual, a fi de pal·liar la pobresa visual que pateixen més de 700.000 nens
Patricia Martín
El president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Sanitat, Mónica García, ha presentat aquest dilluns l’ampliació del Pla Veo, dotat amb 23 milions d’euros addicionals, cosa que eleva la inversió a prop de 73 milions d’euros. El Pla Veo és un sistema d’ajudes de fins a 100 euros per adquirir ulleres o lents, destinades a menors de 16 anys. Es va posar en marxa fa gairebé un any (en concret, el 10 d’octubre del 2025) i, des d’aleshores, s’han beneficiat gairebé 500.000 nens, nenes i adolescents.
Ambl’ampliació del programa, les ajudes, que continuen sent d’un màxim de 100 euros per menor i any, estaran disponibles fins al 31 de desembre del 2026. L’objectiu del programa és pal·liar el problema de pobresa visual, és a dir, no tenir prou recursos per fer front a la inversió que suposen les ulleres o lents de contacte, que es calcula que pateixen més de 700.000 nens a Espanya.
«Los niños con menos recursos accedeixen con menos freqüència a la correcció visual, perquè els diners s’acaben abans que s’acabi el mes», ha justificat García, que també ha considerat que «veure bé forma part de la salut, de l’aprenentatge, de l’autoestima i de desenvolupar-se amb les mateixes eines que els altres».
Al seu torn, Sánchez ha indicat que «s’estima que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat», per això, ha remarcat, el Govern va posar en marxa el Pla Veo.
Els requisits
Per acollir-se al Pla Veo, es necessita una prescripció en format de recepta que ha d’incloure, almenys, la identificació del professional sanitari o del servei, el nom del centre sanitari i la data de validesa de la prescripció.
L’autoritat que emeti la recepta varia segons l’edat i si es tracta d’un primer o segon accés al Pla Veo. En nens de cinc anys o menors, es requereix una recepta d’un professional d’oftalmologia o d’òptica-optometria d’un servei d’oftalmologia del Sistema Nacional de Salut o del sistema privat. En el primer accés de nens de 6 anys o més la recepta pot ser emesa pels professionals anteriors o per un professional d’òptica-optometria d’un establiment d’òptica participant en el Pla Veo. I s’hi han adherit unes 7.800 òptiques, gairebé el 75% de les existents.
En el cas del segon accés, el beneficiari podrà accedir mitjançant una revisió realitzada per un professional d’oftalmologia, de l’àmbit públic o privat, o per un professional d’òptica-optometria que presti serveis en aquests àmbits o en un establiment d’òptica adherit. Per a aquest segon accés, serà obligatori que hagin transcorregut 365 dies des de l’adquisició anterior realitzada a través del Pla Veig.
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