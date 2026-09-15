Esdeveniment esportiu
Barcelona es veu amb més opcions d’acollir la final del Mundial del 2030 després de guanyar la de la Champions
L’Ajuntament creu que el Camp Nou parteix amb les mateixes possibilitats o més que Madrid i Casablanca per ser la seu de l’últim partit de la Copa del Món
La UEFA designa l’Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029
Jordi Ribalaygue
Barcelona aspira que la final de la Champions League al Camp Nou el 2029 no sigui l’únic gran títol futbolístic que es disputi a la capital catalana en els pròxims anys. La ciutat també competeix per allotjar la final del Mundial de futbol masculí el 2030, en què s’enfronta amb Madrid i Casablanca pel gran esdeveniment, un dels que conciten més atenció al món. Després que la UEFA hagi revelat que l’estadi renovat del Barça serà la seu de l’últim partit de la màxima competició europea d’aquí a una mica menys de tres anys, l’Ajuntament de Barcelona s’ha mostrat confiat que la flamant elecció reforça el seu afany que el Camp Nou aculli també la final de la Copa del Món que Espanya, el Marroc i Portugal preveuen organitzar conjuntament.
«Això suma, evidentment suma», ha expressat el regidor d’Esports de Barcelona, David Escudé, aquest dimarts. El socialista ha manifestat que la designació de l’urbs per a la trobada decisiva de la Champions del 2029 «és un pas petit més cap a la final» del Mundial, per a la qual ha afirmat que la capital catalana compta amb «el millor dossier de candidatura que es pot tenir». «Hem arribat a un punt en què Barcelona està amb les mateixes possibilitats o més», ha avaluat el regidor.
Per sostenir la tesi, Escudé ha defensat que Barcelona té raons per creure que pot imposar-se a les altres dues aspirants. «Tindrem el millor estadi, i el més nou, i amb més localitats a Espanya», ha apuntat. El futur Camp Nou, la remodelació del qual ha d’acabar abans que finalitzi la temporada 2027-2028, comptarà amb 105.000 seients, per sobre dels 80.000 que el Santiago Bernabéu ofereix. «Crec que tenim la millor ciutat, una de les millors ciutats del món, per tenir un esdeveniment d’aquesta magnitud», ha argumentat el regidor. «Així que disputarem la final amb Casablanca i Madrid amb les mateixes condicions, si no més», ha postulat.
El precedent del Tour
Al seu torn, Escudé ha dit que la «capacitat organitzativa» de Barcelona i «de la ciutat en el seu conjunt, també de la ciutadania, sumen de forma important» per adjudicar-se la final del Mundial, que mai ha allotjat. El regidor ha assegurat que l’organització de la sortida de l’última edició del Tour de França ha incrementat el prestigi de la ciutat per encarregar-se de grans cites esportives.
«Tornem a ser dins del ‘top ten’ de les capitals de l’esport en àmbit mundial», ha presumit Escudé. «Som la primera o la segona ciutat que no és una capital que és a la llista d’aquestes ciutats, i no només per grans esdeveniments –ha remarcat–. També ho som per l’esport per a tothom, l’esport popular. És el nostre ADN, barrejar la suma de l’esport popular i l’esport d’elit, que ens ha de servir per motivar que hi hagi més barcelonins i barcelonines fent esport».
El socialista ha donat per segur que la reforma del Camp Nou estarà acabada per a la final de la Champions del 2029. A part de liquidar la tercera graderia, queda l’obra potser més complexa, la construcció de la coberta que envoltarà el tram superior de l’estadi. La instal·lació obligarà el Barça a mudar-se de nou momentàniament a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Es desconeix encara les dates i per quant temps serà. En tot cas, ha de ser molt menys que els dos anys i tres mesos en què els blaugrana van tardar a tornar al coliseu barcelonista després de la primera obertura parcial.
«Les obres van al ritme al qual han d’anar, en això el club està fent bona feina», ha elogiat Escudé. «Estem absolutament convençuts i segurs que tot anirà com ha d’anar», ha completat. El regidor ha considerat que la final de la Champions «és una magnífica oportunitat per mostrar el nou Camp Nou, l’estadi i els entorns al món».
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