El carril bus de Balmes es pinta de vermell per marcar la seva prioritat
La mesura suposa replicar per al transport públic la mateixa protecció de què gaudeixen els carrils bici, i així tenir preferència de pas i augmentar la velocitat.
Toni Sust
Tres línies d’autobús circulen pel tram del carrer de Balmes que va de la Diagonal a la Gran Via: V15, 7 i 67. En els tres casos, la velocitat mitjana actual és de menys de 8 quilòmetres per hora, per sota de la velocitat dels busos a tot Barcelona, que es troba en 11,4 quilòmetres per hora. Per reduir aquesta reticència, l’Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir un pla pilot que entrarà en funcionament divendres en aquest tram de Balmes i que s’estendrà si ofereix resultats positius: la col·lecció d’alfombres vermelles als encreuaments.
Les denominades alfombres vermelles, que assenyalen la prioritat dels usuaris dels carrils bici als encreuaments, són populars a Barcelona. Els conductors de vehicles privats saben que aquesta senyalització indica que han de controlar si hi ha una bicicleta que segueixi recta i esperar que passi per girar pel carrer que travessa aquest carril marcat en vermell. Ara, l’Ajuntament establirà el mateix avís però en un carril bus.
Es farà al carrer de Balmes i l’objectiu és que el vehicle privat no entri al carril bus abans de temps quan vol girar a la dreta, a fi d’evitar que dificulti el pas de l’autobús i aconseguir així que s’elevi la velocitat del transport públic, que amb aquesta alfombra vermella podrà seguir recte: el vehicle privat haurà d’esperar que passi el bus per girar, com fa amb els ciclistes.
A Balmes, l’alfombra vermella per al bus es complementa amb la presència de pilones que segreguen el seu carril abans del pas de vianants i amb un semàfor intermitent amb una fletxa cap a la dreta que adverteix que els autobusos tenen prioritat. El sistema s’aplicarà durant sis mesos per comprovar quins són els seus resultats. Forma part de les 30 mesures previstes a l’Agenda Bus 2026-2030, impulsada pel consistori i TMB.
La prova pilot va ser presentada ahir per la primera tinenta d’alcalde i responsable de Mobilitat del consistori, Laia Bonet. "Augmentar la velocitat és molt important perquè el bus sigui una opció atractiva per als usuaris. A Balmes tenim aquest problema: 200 autobusos al dia, línies importants, que porten molts usuaris però a una velocitat baixa", va declarar Bonet, que va justificar en aquest afany la decisió municipal d’emprendre aquesta "actuació de cirurgia, pintar quatre alfombres vermelles per donar prioritat al bus a la sortida de semàfor".
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta