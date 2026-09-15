Pla contra la calor
¿Està la teva escola a la llista? Aquests són els centres de Barcelona que es climatitzaran el 2028
El Govern invertirà 100 milions perquè un centenar de centres estiguin condicionats el 2028 i mobilitzarà fins a 2.500 milions per la via publicoprivada per garantir el confort a les 2.530 escoles públiques de Catalunya
Aules a 35 ºC: per què les escoles protegeixen pitjor de la calor que les granges de pollastres
Cristina Sebastián
La calor a les aules s’ha convertit en un dels grans problemes dels centres educatius i la Generalitat vol començar a posar-hi remei. El Govern ha seleccionat un centenar d’escoles públiques de Catalunya en les quals actuarà de forma prioritària perquè estiguin climatitzades el setembre del 2028. Entre aquestes figuren diversos centres de Barcelona.
La primera fase suposarà una inversió directa de 100 milions d’euros, aproximadament un milió per centre, i les actuacions aniran a càrrec d’Infraestructures.cat. Les escoles s’han elegit atenent tres grans criteris: que estiguin situades en zones sotmeses a condicions climàtiques extremes, l’equilibri territorial i el grau de vulnerabilitat del seu alumnat.
Aquests són els centres de Barcelona inclosos entre els 100 prioritaris:
L’actuació forma part d’un pla molt més ambiciós anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa: climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya en un termini de cinc anys, amb l’horitzó del curs 2030-2031. Per aconseguir-ho, el Govern calcula que serà necessari mobilitzar fins a 2.500 milions d’euros.
El compromís arriba després de diversos cursos marcats per episodis de calor extrema. En algunes escoles s’han arribat a denunciar temperatures de fins a 39 graus a les aules. El problema s’agreuja per l’antiguitat del parc educatiu: aproximadament una quarta part de les escoles van ser construïdes abans de 1960 i no estan preparades per afrontar l’augment de les temperatures associat al canvi climàtic.
Les primeres 100, abans de setembre del 2028
Els cent centres inclosos en aquesta primera llista seran els primers a sotmetre’s a una climatització integral. La Generalitat preveu que les obres estiguin acabades per a l’inici del curs 2028-2029.
No tots necessitaran, no obstant, les mateixes intervencions. El sistema triat dependrà de les característiques i de l’estat de cada edifici. La Generalitat aposta prioritàriament per l’aerotèrmia combinada amb plaques fotovoltaiques com a «motor de canvi», tot i que hi haurà centres en els quals s’instal·laran sistemes de ventilació mecànica per garantir la renovació de l’aire.
En altres casos, abans de poder instal·lar la climatització caldrà actuar sobre el mateix edifici, per exemple millorant l’aïllament de portes i finestres.
Mentre arriben aquestes obres estructurals, Educació està executant aquest curs 20 milions d’euros més per instal·lar ventiladors i millorar de forma immediata el confort tèrmic en 392 centres.
¿I què passa si l’escola no és a la llista?
Que un centre no figuri entre els cent prioritaris no significa que es quedi fora del pla. La promesa del Govern és climatitzar les 2.430 escoles públiques entre el 2027 i el 2031.
Per arribar a aquesta xifra, la Generalitat recorrerà a la col·laboració dels ajuntaments. Els consistoris disposaran d’un termini de dos mesos per comunicar si volen assumir directament les obres de climatització dels seus centres i accelerar així els treballs.
El cost mitjà estimat és d’aproximadament un milió d’euros per escola. Els municipis podran avançar recursos propis o recórrer a una línia de finançament de l’Institut Català de Finances (ICF). La Generalitat es compromet a tornar aquesta inversió en un termini de deu anys. Els ajuntaments que no disposin de prou recursos també podran acollir-se a aquest mecanisme mitjançant finançament de l’ICF.
El Govern considera que descentralitzar les actuacions permetrà accelerar els calendaris i dividir les obres en licitacions de menor mida, en lloc de llançar un únic gran contracte al qual previsiblement podrien accedir sobretot grans empreses. Per coordinar el desplegament es crearà una oficina tècnica de recolzament als ajuntaments.
En el cas dels instituts, la Generalitat admet que serà necessari dissenyar una operació de més envergadura en la qual també es contempla la col·laboració publicoprivada.
Totes les escoles climatitzades el 2031
El resultat final dependrà en bona mesura de la resposta dels municipis, però l’objectiu fixat per Illa és que en el curs 2030-2031 els 2.530 centres educatius públics catalans disposin de sistemes que permetin afrontar les temperatures extremes.
La climatització, a més, no significarà necessàriament instal·lar aparells d’ aire condicionat convencionals. En funció de cada edifici, les solucions combinaran aerotèrmia, generació fotovoltaica, ventilació mecànica, millores d’aïllament i altres intervencions destinades a adaptar les escoles a un clima cada vegada més càlid.
No obstant, la via per aconseguir climatitzar definitivament les altres 2.430 escoles entre el 2027 i el 2031 serà activar la via publicoprivada. La clau serà la col·laboració amb els municipis. S’obrirà un termini de dos mesos perquè els ajuntaments sol·licitin fer-se ells càrrec de la climatització dels centres amb l’objectiu de manejar ells els tempos i poder fer les obres més ràpid. Per a això, podran avançar recursos propis – s’ha estimat un cost d ’un milió per escola– o bé acollir-se a una línia de finançament de l’Institut Català de Finances (ICF), un import que la Generalitat es compromet a reemborsar en un termini de 10 anys. En el cas dels municipis que no tinguin capacitat per fer aquesta inversió, podran igualment apuntar-se endeutant via ICF. Quant als instituts, la majoria d’ells de titularitat pública, el Govern apunta que caldrà definir una «operació més gran» amb col·laboració publicoprivada.
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