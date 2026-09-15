L’FP guanya terreny amb 1.000 noves places a Barcelona
El curs arrenca amb més dones matriculades en els graus superiors tecnològics i amb Cures Auxiliars d’Infermeria com els estudis amb més demanda.
Helena López
El curs d’FP a Catalunya va arrencar ahir amb una dada positiva: cada vegada més dones s’obren pas en els graus superiors tecnològics, molt masculinitzats, però una mica menys que fa un any. Les dades de l’Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) ho reflecteixen amb claredat. A Ciberseguretat, les alumnes han passat de ser només 6 d’un total de 90 estudiants en el curs 2025-2026 a 13 aquest curs, més del doble. La tendència també es repeteix en el grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions, on la presència femenina ha crescut de 9 alumnes el curs passat a 15 aquest any. El desequilibri continua sent evident, però la bretxa es comença a estrènyer.
Si un dels reptes de l’FP era la bretxa de gènere, un altre era reduir l’abandonament escolar. En aquest sentit, el procés de preinscripció d’aquest curs ha incorporat una novetat per reduir el risc d’abandonament entre l’alumnat que es quedava sense plaça en l’adjudicació ordinària, després de les crisis d’anys enrere. Aquest curs, després de dues rondes d’assignació, el sistema va fer més de 5.300 propostes alternatives a estudiants que no havien obtingut cap plaça, tenint en compte tant les seves preferències com la seva zona de residència.
Quant a la demanda, segons dades que es van fer públiques aquest primer dia de curs, els cicles formatius de grau mitjà més sol·licitats a Catalunya són Cures Auxiliars d’Infermeria, Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. En grau superior, encapçalen les preferències Administració i Finances, Educació Infantil i Integració Social.
Quant a la matriculació, cal destacar que les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment registren 700 matrícules més que el curs passat, cosa que ha permès reduir les vacants del 19% al 12% i "reforçar la resposta de l’FP a les necessitats de talent de la indústria", segons assenyalen des de la conselleria.
Ensenyaments ferroviaris
Barcelona –epicentre de la transformació de l’FP a Catalunya– inicia el curs amb 943 noves places en centres públics d’ensenyaments professionalitzadors, amb 31 grups més, i consolida la seva aposta per la formació professional en centres especialitzats. En concret, 158 d’aquestes places corresponen a nous ensenyaments de primer curs, és a dir, a nova oferta, i la resta (785) són fruit del creixement de cursos que ja s’havien implantat l’any passat, com els de l’Institut de Gastronomia i Restauració o l’Institut d’FP Sanitària Sant Pau, que han cobert totes les places dels cicles oferts.
Un total de 10.452 alumnes van començar ahir els estudis professionalitzadors d’etapa postobligatòria als 34 centres públics de la capital catalana: 5.527 de grau superior i 4.925 de grau mitjà. Aquest curs, la xarxa pública barcelonina d’FP creix amb la nova oferta de l’Institut Pablo R. Picasso, al barri de Torre Baró, al districte de Nou Barris, que s’especialitza en l’àmbit ferroviari amb dos nous cicles, i amb nova oferta de l’Institut de Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona (IDAG), que trasllada part dels seus cursos a la Impremta Municipal, ubicada a la Zona Franca.
En concret, l’Institut Pablo R. Picasso incorpora un grup de grau mitjà de Manteniment de Material Rodant Ferroviari, que ha tingut una molt bona acollida i una gran demanda entre els estudiants, amb 47 sol·licituds per a 30 places, i un grup de grau mitjà de Gestió Administrativa orientada al sector del transport.
Amb aquest canvi, el centre busca convertir-se en un referent per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona que connectarà la formació tècnica amb les necessitats "reals" d’un sector clau. L’objectiu és impulsar els ensenyaments ferroviaris per garantir el personal qualificat que requereixen empreses clau com Renfe, ADIF, TMB, FGC i la indústria auxiliar.
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