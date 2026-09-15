Celebració inèdita
Garrovillas de Alconétar, el poble de Jordi Hurtado i Jordi Évole
La localitat d'on venen les famílies de tots dos comunicadors està agermanada amb el Prat de Llobregat i manté viu el vincle creat als 60. Cada estiu s’organitzen busos que connecten el municipi de Càceres amb el Prat
Ángel García Collado
La celebració de la Diada a Extremadura ha posat enguany el focus sobre una relació que en alguns pobles de la regió es manté viva des de fa més de mig segle. Un dels millors exemples és a Garrovillas de Alconétar, una localitat de Càceres d’uns 2.000 habitants que als anys 60 en va arribar a tenir uns 6.000 i que va veure com una bona part dels veïns feia les maletes per anar cap a Catalunya. Entre aquelles històries d’emigració apareixen, a més, dos cognoms coneguts per milions d’espanyols. Jordi Hurtado i Jordi Évole tenen arrels familiars a Garrovillas de Alconétar i són, a més, parents llunyans.
"Als anys 60 aquí hi havia una població d’uns 6.000 habitants i se n’hi van quedar pocs més de 3.000. La gran majoria d’aquesta gent se’n va anar a Barcelona, a Catalunya en general", explica Alejandro Rodríguez, periodista i cronista oficial de Garrovillas de Alconétar. A 29 anys, coneix bé una història que encara es percep cada estiu als carrers del municipi.
La relació de Jordi Hurtado amb el poble procedeix directament del pare, Francisco Hurtado, natural de Garrovillas, que va acabar establint-se a Catalunya després de marxar sent jove. La família era coneguda a la localitat com "la reina", recorda el cronista.
L’avi alcalde
En el cas de Jordi Évole, el vincle és encara més conegut a Garrovillas. El seu pare va néixer al municipi i el seu avi patern, Pedro Évole Macías, va tenir una destacada presència en la vida política local durant la Segona República i va arribar a ser alcalde del municipi abans de la Guerra Civil. Posteriorment, la família acabaria traslladant-se a Catalunya.
Évole sí que ha tornat alguna vegada a conèixer el lloc del qual procedien el seu pare i el seu avi. El cronista recorda especialment una visita durant una Setmana Santa de fa més d’una dècada. "Va venir molt discret. No es va deixar veure gaire en llocs amb gaire gent", assenyala. A Garrovillas encara hi ha alguns familiars llunyans.
De Jordi Hurtado, però, Rodríguez no té constància de visites recents al municipi. Això no impedeix que les seves arrels siguin conegudes entre els veïns. Tots dos comunicadors comparteixen fins i tot parentiu. El mateix Jordi Hurtado ha explicat públicament que l’àvia d’Évole era cosina germana del seu pare, una relació familiar l’origen de la qual torna a conduir fins a Garrovillas.
Però la història d’aquestes dues famílies és només una petita part d’un fenomen molt més gran. L’emigració va portar centenars de veïns de Garrovillas cap a Catalunya, especialment cap al Prat de Llobregat.
Agermanament oficial
La relació va ser tan intensa que Garrovillas de Alconétar i el Prat van acabar agermanant-se oficialment. Dècades després d’aquelles primeres sortides, els llaços familiars continuen. "Hi ha una colònia d’uns 500 nascuts a Garrovillas allà", assegura Rodríguez Hurtado. Una xifra especialment significativa si es compara amb els prop de 2.000 habitants que viuen actualment durant tot l’any al municipi extremeny.
El vincle no s’ha quedat en records familiars i prou. Tots els estius s’organitzen autobusos que connecten tots dos municipis per facilitar la tornada dels qui van emigrar dècades enrere i encara conserven l’habitatge, familiars o amics a Garrovillas. S’hi afegeixen fills i nets que ja fan el viatge pel seu compte. El resultat és visible durant les festes de Sant Roc. Garrovillas pot passar d’uns 2.000 habitants a prop de 6.000 en ple estiu. "És rara la casa que no és habitada", resumeix Rodríguez Hurtado.
Els qui tornen troben, a més, un dels conjunts històrics més atractius de la província de Càceres. El cor de Garrovillas és la seva monumental plaça de la Constitución, una gran plaça porticada del voltant de 4.000 metres quadrats amb orígens que es remunten al segle XV. Porxos, arcs i edificis històrics envolten un espai que constitueix la principal imatge del municipi.
En una de les bandes hi ha l’antic palau dels comtes d’Alba de Liste, convertit actualment en un hostal.
Garrovillas té, a més a més, una història lligada des de fa segles al Tajo i a l’antic enclavament d’Alconétar, situat en un estratègic lloc de passada. Per aquest territori discorria la Via de la Plata i aquí es conserven restes com l’antic pont romà d’Alconétar, que va ser traslladat parcialment abans de la construcció del gran embassament d’Alcántara.
Més de mig segle després de la marxa de tants veïns, els autobusos que cada agost tornen des del Prat, les cases que s’omplen durant Sant Roc i els cognoms repartits entre Extremadura i Catalunya demostren que el vincle entre totes dues autonomies continua.
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