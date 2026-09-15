Fins el 24 de setembre
Santa Tecla 2026 arrenca oficialment avui a Tarragona amb la Crida i l'homenatge als Perpetuadors i els Teclers
La plaça de la Font serà l'epicentre del Toc de Crida i la primera tronada de Santa Tecla
Festes de Santa Tecla 2026 a Tarragona: guia de tots els actes que no et pots perdre
El Periódico
La plaça de la Font acollirà aquest dimarts 15 de setembre a les 19 h, l'acte de La Crida, que marca l'inici oficial de les festes de Santa Tecla. Com és tradició, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, convidarà tothom a participar de la festa, però homenatjant abans Teclers i Perpetuadors d’Honor.
L'acte començarà amb el toc d'obertura de la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, que donarà pas al nomenament dels Perpetuadors i de les Tecleres i els Teclers d'Honor. Enguany, el màxim reconeixement festiu de la ciutat recau en el col·lectiu gitano, portador dels Gegants Moros i dels Negritos, en homenatge a les generacions de famílies tarragonines que, al llarg dels anys, han mantingut viva aquesta tradició essencial del Seguici Popular.
Durant la cerimònia també es retrà homenatge a les persones i entitats que han dedicat més de 25 anys a la cultura popular i tradicional de Tarragona, com diversos portants dels Gegants Moros i els Negritos, dansaires del Retaule de Santa Tecla i del Ball de Turcs i Cavallets, membres de la Mulassa, la Cucafera, la Moixiganga, els Balls de Bastons i de Pastorets, el Drac de Sant Roc i persones vinculades a les quatre colles castelleres de la ciutat.
Com a fet destacat enguany els membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil rebran també el nomenament de Tecleres d’Honor, per la seva trajectòria de servei a les festes, així com el director de Tac12, Xavier Abelló Tomàs, per la seva tasca de difusió audiovisual de la cultura popular tarragonina.
Inici oficial de les Festes
Un cop finalitzats els reconeixements, els homenatjats rebran el tradicional Ball d'Homenatge, interpretat per l'Esbart Santa Tecla, una mostra d'afecte i reconeixement que s'ofereix als guardonats des de l'any 2016. I durant l'acte també es distribuirà la postal número 37 de Santa Tecla, dedicada enguany al Ball de Titans, una manifestació festiva amb gairebé tres segles de presència històrica al Seguici Popular i recuperada l'any 2022 pel Gremi de Marejants de Tarragona.
La celebració continuarà des del balcó de l'Ajuntament amb el tradicional Toc de Crida, interpretat per la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, que anuncia oficialment l'inici de les festes. Seguidament, l'alcalde pronunciarà el tradicional Visca Santa Tecla!, al qual respondrà una plaça de la Font plena de tecleres i teclers. L'acte culminarà amb l'encesa dels Onze Morters de Santa Tecla i la primera tronada a càrrec de Caffero Fireworks (Països Baixos), en un dels moments més esperats i emocionants de l'inici de la festa major.
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