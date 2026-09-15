La soledat i els atracaments d’un jubilat de Sants
El públic va rebre ahir amb una ovació el documental ‘El cas de l’avi pistoler’, produït per EL PERIÓDICO i La Lupa, sobre Jesús Montroig, que, el febrer del 2017, amb 71 anys, va cometre cinc atracaments en tan sols sis dies. La pel·lícula s’emet avui al programa ‘Sense ficció’ de 3Cat.
J. G. Albalat
És una història de soledat no desitjada. De vulnerabilitat. De la condemna d’un jubilat inofensiu que, de la nit al dia, es converteix en un atracador. La mort de la seva dona, la Carme, li va trastocar la vida. El matrimoni no va tenir fills i Jesús Montroig, al qual la premsa va batejar com l’avi pistoler, es va tornar vulnerable. El bingo i una companyia inapropiada el van abocar a comprar una pistola i unes mitges per tapar-se la cara i robar en dues oficines bancàries, dues farmàcies i una perfumeria als barris de la Bordeta i Hostafrancs, al districte de Sants-Montjuïc, entre el 9 i el 14 de febrer del 2017, en tan sols sis dies.
Tenia 71 anys i va acabar a la presó. El març del 2018 va ser condemnat a 16 anys de presó. Es va declarar culpable i va acceptar la pena. Ahir es va estrenar al cine Texas de Barcelona el documental El cas de l’avi pistoler (El caso del abuelo pistolero), que s’emet avui a les 22.00 hores a l’espai Sense ficció de 3Cat i ha sigut produït per EL PERIÓDICO i La Lupa.
"Me’n penedeixo", confessa Montroig a la pel·lícula, de la qual és protagonista principal. A través del seu testimoni i de converses amb veïns, les víctimes dels atracaments, policies i experts, el documental reconstrueix una radiografia del personatge, amb la vulnerabilitat de les persones grans i la soledat com a rerefons. "Quan van dir ‘l’avi pistoler’ i era el Jesús, em vaig quedar parada perquè el senyor a qui van agafar vivia en aquesta escala, a dalt de tot", diu una veïna. Els agents es van quedar sorpresos quan el van arrestar. "No havia vist cap delinqüent novell amb aquesta avançada edat", rememora un dels policies.
"Bona persona"
Ahir, a les sis de la tarda, Montroig esperava assegut en una cadira fora del cine Texas. Se’l veia emocionat i no parava de fumar. Els veïns de l’immoble on viu l’anaven saludant de manera carinyosa. "És bona persona", va sentenciar una de les seves veïnes. "Li dic a la gent que, abans de fer alguna cosa com el que jo vaig fer, s’ho pensi, que al final tots cauen, com jo", explica. "Encara no sé per què ho vaig fer", confessa.
Va estar tres anys i mig entre reixes, una part a la presó de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), on també van estar presos el president del Parlament, Josep Rull, i Jordi Cuixart, empresonats pel procés i amb qui va coincidir (expliquen la seva experiència amb ell al documental). Cuixart remarca: "Una persona pot ser bona i dolenta alhora, i tothom es pot equivocar". Potser una de les seves nebodes dona en la clau: "Atracar per estar sol". Això sí, ell confessa que "necessitava diners" per al bingo. Fins i tot va arribar a demanar-los als seus veïns.
El periodista d’EL PERIÓDICO Guillem Sánchez, que amb el director Oriol Gispert són l’anima mater de la pel·lícula, el va definir amb claredat: "És una història petita que permet explicar coses grans". O, com va assegurar abans de la projecció Núria Marrón, subcap de Societat d’EL PERIÓDICO, un retrat de la soledat de les persones grans i de la seva vulnerabilitat. "És l’aposta de Prensa Ibérica per l’audiovisual. Una història que per a nosaltres és l’ADN d’EL PERIÓDICO". David Bassa, director del Departament de Documentals de 3Cat, va coincidir en la valoració de Sánchez: "És una història universal. Són moltes coses alhora. La història d’un avi que combat la soledat d’una manera extrema". A l’acabar la projecció, el públic va ovacionar la pel·lícula i el seu protagonista: Jesús Montroig.
Montroig era un jubilat normal, exempleat d’una empresa de peces d’automoció i sense antecedents penals, que es va enfadar amb l’oficina de CaixaBank en la qual tenia el seu compte d’estalvis, ubicada a 50 metres de casa seva, a la Gran Via. No podia buidar-la perquè, a l’estar també a nom de la Carme, la seva dona, necessitava resoldre abans la burocràcia de l’herència, després de la mort de la seva dona tres mesos abans. Però ell volia els diners ja. Va comprar una pistola detonadora, una Colt Double Eagle de 9 mm, una arma que no dispara bales de veritat, i el 9 de febrer es va convertir en atracador. Anava sol i portava una gorra i unes mitges al cap, per la qual cosa els Mossos van denominar l’operació cas Panti. Va deixar a les oficines de l’entitat bancària una carmanyola de plàstic amb un despertador a l’interior que pretenia simular un artefacte explosiu.
Menys de 2.000 euros
El 13 de febrer va canviar d’objectiu i va atracar dues farmàcies. El 14 de febrer va fracassar provant de robar en una altra oficina de CaixaBank i va ser detingut per la policia quan sortia d’atracar la perfumeria. En total, va aconseguir un botí de menys de 2.000 euros i quatre comprimits de Viagra. Sempre utilitzava el mateix mètode: atracava, amb una pistola a la mà i amb amenaces pròpies d’una escena de western, comerços que tenia al costat de casa, per fugir caminant abans que arribés la policia. La seva evident coixesa li impedia anar més ràpidament. Alguns dels seus atracaments van quedar per a la història gravats per les càmeres de seguretat.
Sánchez va informar de la història de l’avi pistoler a EL PERIÓDICO des de la seva detenció i, poc després, el va conèixer a l’antiga presó de la Model, lloc al qual Montroig va ser enviat. "Durant aquells dies no era jo. Els recordo com si fos en un núvol. Però, si és cert que vaig fer el que expliquen, demano perdó. Que em perdonin. No sabia el que feia", va reconèixer Montroig a Sánchez en aquesta trobada als locutoris del centre penitenciari del carrer d’Entença. Montroig va atribuir els robatoris a la mort de la seva dona, la Carme. Tots dos van estar casats 40 anys. Ella va emmalaltir tant que va començar a dependre d’ell per a tot. "Estàvem molt units. La vaig cuidar cada dia durant 11 anys. No anava enlloc sense ella".
Sánchez ha seguit de prop l’avi pistoler, al qual, de tant en tant, li porta a casa tabac, tal com va fer Cuixart quan va coincidir amb ell a la presó.
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