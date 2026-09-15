El 27 de setembre
Torredembarra obrirà el 30è Concurs de Castells de Tarragona amb l'esperança de tornar a veure els castells de 8
Una de les novetats és que per actuar en solitari caldrà intentar un 5 de 7 o castell superior
Aquest és l'ordre d'actuació de les tres jornades del Concurs de Castells 2026 de Tarragona
La taula de puntuacions del Concurs de Castells de Tarragona: com funciona i quants punts val cada estructura
Jan Magarolas
Tarragona ja ha iniciat el compte enrere per a la 30a edició del Concurs de Castells que, com és habitual, se celebrarà el diumenge 27 de setembre, el dissabte 3 d'octubre i el diumenge 4 d'octubre, quan arribarà el torn de la gran final amb les colles més importants del panorama. Torredembarra (Tarragonès) viurà la primera jornada del concurs amb les colles més modestes i posant a prova alguns canvis amb què l'organització vol agilitzar la diada.
Degut al bon nivell de les colles castelleres que inauguraran el certamen casteller a Torredembarra, s'hi podrien tornar a veure els castells de 8 pisos descarregats després de deus anys.
Aquest dimarts s'ha presentat aquesta primera jornada a Torredembarra, amb la presènicia del director del Concurs, Xavier Gonzàlez, l'alcalde de la població, Raúl Garcia, i la consellera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos. L’Ajuntament de Torredembarra està treballant perquè la primera jornada del Concurs de Castells “es pugui desenvolupar amb normalitat i amb totes les garanties”, ha assenyalat García, que s’ha mostrat “satisfet” d’acollir l’obertura de l’esdeveniment casteller.
La principal novetat de la jornada
Una de les novetats és que per actuar en solitari caldrà intentar un 5 de 7 o castell superior. El 2024 calia dur un 7 de 7. “Esperem que això pugui agilitzar una mica més la diada”, ha dit Gonzàlez. “Repensar el castell per fer en solitari també es deu al nivell assolit per les colles, que totes van pujant. També es preveu una única ronda conjunta a partir de la quarta i cinquena ronda, a diferència de les anteriors que n’hi ha dues.
En aquest sentit, el director del Concurs ha destacat que, per a moltes de les formacions, el Concurs “és el dia que tenen més capacitat per mobilitzar castellers”. Així, ha dit que els “agradaria” veure castells de 8, ja que el 4 de 8 és la construcció amb més puntuació assolida en la jornada de Torredembarra del concurs.
Aquest castell, conegut amb el nom del 'carro gros' per la importància històrica que té al món casteller i per a les colles que volen fer el salt als castells de 8, només s'ha descarregat un cop en la sessió de Torredembarra del Concurs, quan els Castellers de Badalona el van portar el 2016. L'any passat, els Castellers de Castelldefels també l'hi van portar, però el van deixar en carregat.
Les primeres 12 colles
En la sessió de diumenge 27 de setembre del Concurs hi participaran les 12 darreres colles del rànquing Estrella Damm, que va seleccionar les 42 millors colles del món casteller. Entre elles, destaquen els Castellers de Badalona, els de Mollet, els de Berga, Sarrià, Figueres i, com a única representant de l'anomenada Zona Tradicional dels castells, els Xiquets de Cambrils, que participaran per primer cop al certamen. Les millors construccions d'aquestes colles enguany se situen en la gamma alta i mitjana de set.
La diada s’iniciarà a les 10 h a la plaça del Castell. En cas de previsió de pluja, uns dies abans, el 24 de setembre es decidirà si es trasllada al pavelló Sant Jordi de la mateixa localitat. L'ordre de l'actuació a Torredembarra es va conèixer aquest passat divendres.
Entre les que no hi actuaran, per primer cop s'hi troben els Nois de la Torre que, amb el bon nivell assolit aquests darrers anys, s'han guanyat un espai a la Tarraco Arena Plaça (TAP) a Tarragona. L’alcalde torrenc ha explicat que era un dels “objectius” dels de la camisa blau cel. “És estrany no veure la colla local perquè estem acostumats a això, però estem convençuts que l’aficionat casteller torrenc també vindrà i serà un motiu més per omplir de torrencs la TAP el dissabte”, ha valorat García.
A continuació, el dissabte 3 d'octubre a la TAP hi prendran part les següents 18 millors colles, i el Concurs finalitzarà el 4 d'octubre amb les millors del país, entre les que destaquen les candidates al podi: Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls i Colla Jove Xiquets de Tarragona.
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