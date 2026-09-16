Amanida de concerts de diferent gust
La programació inundarà els escenaris urbans al llarg de quatre jornades. Aquestes són cinc propostes diferents i significatives
jordi bianciotto
La Mercè del 2026 proposa més d’un centenar de concerts, tots gratuïts, en 16 escenaris repartits per la ciutat. Actuacions que cobreixen un ampli ventall de gèneres musicals, del pop a la rumba, a través del jazz, els mestissatges i les experimentacions. Seleccionem cinc perles del cartell.
Shanghai Restoration Project
Creat a Nova York per músics xinesonord-americans, el Shanghai Restoration Project proposa una fusió orient-occident, tan orgànica com electrònica, a la qual se sumen dos còmplices de l’escena barcelonina, Angelo Manhenzane i Abdul Basit. L’urbs xinesa és la convidada d’aquesta edició de la Mercè i auspicia també l’actuació prèvia del prestigiós Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, combo del qual forma part Liu Wenwen, virtuosa de l’instrument tradicional de vent suona, conegut com la trompeta xinesa, el repertori del qual cobreix des de compositors xinesos fins a Chick Corea. Dimecres, 23. 21.00 hores. Jardins del Doctor Pla i Armengol.
Luísa Sobral + Pol Batlle
La cantant i compositora portuguesa, germana de Salvador Sobral (per a qui va escriure Amar pelos dois, cançó guanyadora d’Eurovisió el 2017), avançarà les composicions del seu nou àlbum, Cartas de desamor, amb el seu subtil llenguatge musical de cantautora inquieta, en el qual incorpora una redoblada influència del folk portuguès. La peça triada com a avançament, Felicidade, la mostra acompanyant-se de l’adufe, el tradicional pandero quadrat. Obrirà la sessió Pol Batlle, exmembre del grup Ljubljana & The Sea Wolf i còmplice de Rita Payés, també amb un nou disc a punt, La flor de Déu. Dimecres, 23. 21.30 hores. Teatre Grec.
‘La Barcelona flamenca’ + María Terremoto
La Mercè acollirà aquesta producció pròpia, que recorrerà el vincle històric de la capital catalana amb l’art jondo, des dels cafès cantants del segle XIX fins als mestissatges moderns, a través de figures com Carmen Amaya i La Chana, i d’episodis registrats a la ciutat per Camarón, Enrique Morente o Lole y Manuel, sense passar per alt la influència docent d’escoles com el Taller de Músics i l’Esmuc en l’art flamenc. L’espectacle compta amb la direcció artística de Luis Troquel i la direcció musical de Juan Gómez, Chicuelo, i inclourà les intervencions de convidats com Montse Cortés, Carles Benavent i Pedro Javier González. I obrint la nit, l’art vocal de María Fernández Benítez, de Jerez, més coneguda com a María Terremoto. Dijous, 24. 21.00 hores. Avinguda de la Catedral.
Nacho Vegas + La Paloma
El cantautor asturià torna després de llançar Vidas semipreciosas, un àlbum en el qual fon la seva mirada política amb la cavil·lació íntima, recorrent a l’electricitat del rock’n’roll i la ressonància acústica del folklore, i integrant al cançoner la seva estima per la llengua asturiana (amb una adaptació del clàssic Txoria txori, de Mikel Laboa, titulada Les ales). Completa el cartell La Paloma, banda madrilenya afiliada a l’últim auge de les guitarres elèctriques, entre el dinamisme melòdic del power pop i la corrosió del hardcore, en la campanya del seu segon àlbum, Un golpe de suerte . Divendres, 25. 21.30 hores. Teatre Grec.
Love of Lesbian + La Pegatina + Al·lèrgiques al Pol·len + Svetlana
L’escenari Mediterràniament, d’Estrella Damm, brinda un pòquer d’actuacions que encapçala Love of Lesbian, en la fase final de la seva anunciada gira de comiat, en què presenta el seu últim àlbum, Ejército de salvación, i repassa el seu catàleg de fites, de Club de fans de John Boy a Bajo el volcán. Abans, la batedora rítmica del grup més famós de Montcada i Reixac, La Pegatina, a base de rumba, ska i altres fonts calentes, posada al dia al seu nou àlbum, Fuegos del barrio, així com dues propostes en alça de l’escena barcelonina: el pop-rock de guitarres del sextet femení Al·lèrgiques al Pol·len, en una cita de la seva gira 1 hora de rock, i l’electropop molt heterodox, amb pistes rumberes i claus queer, del duo Svetlana. Dissabte, 26. 20.00 hores. Platja del Bogatell.
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