Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Premis Regió7Alerta per plujaAtacs de llopsMiquel EsquiusMichael J. FoxMediaMarktKids&Us Manresa
instagramlinkedin

Mesures preventives

Catalunya activa un avís per pluges torrencials però no enviarà alerta els mòbils

Les autoritats reclamen prudència i seguir en tot moment la informació meteorològica davant l’alerta per tempestes als voltants de Barcelona

Catalunya revisarà la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials

Ambient de pluja al centre de Barcelona durant la jornada en què s’havien anunciat fortes tempestes i pluges torrencials, amb alertes màximes i mesures preventives, tot i que finalment les precipitacions a la ciutat han sigut menys intenses del previst. 9 de setembre del 2026. Societat. AUTOR: MANU MITRU

Ambient de pluja al centre de Barcelona durant la jornada en què s’havien anunciat fortes tempestes i pluges torrencials, amb alertes màximes i mesures preventives, tot i que finalment les precipitacions a la ciutat han sigut menys intenses del previst. 9 de setembre del 2026. Societat. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Guillem Costa

Barcelona

Exactament una setmana després, l’amenaça de pluges intenses torna sobre Barcelona i altres comarques del litoral i el prelitoral català. No obstant, aquesta vegada, el Govern, davant el grau de perill dels avisos, ha optat per canviar d’estratègia i no enviar, de moment, un avís als mòbils mitjançant el sistema ES-Alert. Tampoc es limiten els desplaçaments ni es cancel·len classes, extraescolars o activitats a l’aire lliure.

No obstant, sí que es demana a la població seguir en tot moment la informació meteorològica i tenir «molta prudència». Aquest és el missatge que han traslladat a la ciutadania el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, davant els xàfecs, torrencials, que poden caure, sobretot, a última hora de la tarda.

En concret, l’avís taronja, amb un nivell de perill de 4 sobre 6, adverteix que poden caure 90 litres per metre quadrat en tres hores. «Es tracta d’una intensitat de precipitacions similar a la que s’esperava la setmana passada, amb la diferència que el nivell de probabilitat no és tan elevat», ha defensat Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.

Notícies relacionades i més

Per aquesta raó s’ha optat per no enviar un ES-Alert, tot i que no es descarta fer-ho en directe, en cas que la situació es compliqui. Segalà ha recomanat a la població que segueixi a través de les xarxes socials del Meteocat l’evolució de les tempestes per actuar amb la màxima prudència.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nom de nena que es multiplica a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent que en castellà
  2. MediaMarkt busca 40 treballadors per a la nova botiga de Manresa
  3. La teva escola està a la llista? Aquests són els centres de la Catalunya central que es climatitzaran el 2028
  4. La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
  5. Qui surt al vídeo de la campanya «No canvïis mai!» de l'Ajuntament de Manresa?
  6. Detingut un jove de 22 anys per una estafa bancària a Puig-reig
  7. Necrològiques del 15 de setembre del 2026
  8. Daniel Corrales, el cas de l'home diabètic que encara no ha trobat un pis on viure

El gran any de Sandra Bestraten i Esteve Camps

El gran any de Sandra Bestraten i Esteve Camps

La festa major de Barcelona es desplega pels 10 districtes

La festa major de Barcelona es desplega pels 10 districtes

Jennifer (43 anys) va deixar per amor un despatx d’advocats a Barcelona per ser professora de pilates pels pobles: «Una de les coses que més m’agrada és la qualitat de vida amb els nens»

Jennifer (43 anys) va deixar per amor un despatx d’advocats a Barcelona per ser professora de pilates pels pobles: «Una de les coses que més m’agrada és la qualitat de vida amb els nens»

El Govern prepara noves mesures per compensar la pujada del gasoil agrícola i pesquer

El Govern prepara noves mesures per compensar la pujada del gasoil agrícola i pesquer

David Casellas, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, assumeix la coordinació del nou grau en Dret d’UManresa

David Casellas, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, assumeix la coordinació del nou grau en Dret d’UManresa

Arnau París, a punt d’agafar les regnes de ‘Joc de cartes’: «Hi ha restaurants del programa als quals tinc clar que no tornaré mai»

Arnau París, a punt d’agafar les regnes de ‘Joc de cartes’: «Hi ha restaurants del programa als quals tinc clar que no tornaré mai»

Eugène Green rebrà el Premi Nunes Internacional dels cineclubs catalans

Eugène Green rebrà el Premi Nunes Internacional dels cineclubs catalans

Catalunya activa un avís per pluges torrencials però no enviarà alerta els mòbils

Catalunya activa un avís per pluges torrencials però no enviarà alerta els mòbils
Tracking Pixel Contents