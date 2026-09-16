Mesures preventives
Catalunya activa un avís per pluges torrencials però no enviarà alerta els mòbils
Les autoritats reclamen prudència i seguir en tot moment la informació meteorològica davant l’alerta per tempestes als voltants de Barcelona
Catalunya revisarà la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials
Guillem Costa
Exactament una setmana després, l’amenaça de pluges intenses torna sobre Barcelona i altres comarques del litoral i el prelitoral català. No obstant, aquesta vegada, el Govern, davant el grau de perill dels avisos, ha optat per canviar d’estratègia i no enviar, de moment, un avís als mòbils mitjançant el sistema ES-Alert. Tampoc es limiten els desplaçaments ni es cancel·len classes, extraescolars o activitats a l’aire lliure.
No obstant, sí que es demana a la població seguir en tot moment la informació meteorològica i tenir «molta prudència». Aquest és el missatge que han traslladat a la ciutadania el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, davant els xàfecs, torrencials, que poden caure, sobretot, a última hora de la tarda.
En concret, l’avís taronja, amb un nivell de perill de 4 sobre 6, adverteix que poden caure 90 litres per metre quadrat en tres hores. «Es tracta d’una intensitat de precipitacions similar a la que s’esperava la setmana passada, amb la diferència que el nivell de probabilitat no és tan elevat», ha defensat Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
Per aquesta raó s’ha optat per no enviar un ES-Alert, tot i que no es descarta fer-ho en directe, en cas que la situació es compliqui. Segalà ha recomanat a la població que segueixi a través de les xarxes socials del Meteocat l’evolució de les tempestes per actuar amb la màxima prudència.
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