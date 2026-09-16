La ciutat s’omple de música
Gairebé una vintena d’escenaris, alguns que repeteixen i d’altres que s’estrenen en aquesta edició, acolliran més de 100 actuacions musicals d’artistes locals i internacionals
edu gil
Barcelona tornarà a celebrar la Mercè amb una programació que omplirà els carrers de música, cultura popular i arts escèniques. L’edició d’aquest any reunirà més d’un centenar de concerts gratuïts repartits en gairebé una vintena d’escenaris, a més d’espectacles familiars, propostes del festival Mercè Arts de Carrer (MAC) i el tradicional Piromusical. Com a gran novetat, la festa incorpora nous escenaris, com la plaça de les Glòries, la plaça de Sarrià o la plaça Comas, amb l’objectiu d’estendre la programació als deu districtes de la ciutat. A més, Shanghai serà la ciutat convidada d’una edició per a tots els públics, que combinarà artistes locals amb propostes internacionals i una àmplia varietat d’estils musicals.
Platja del Bogatell.
La platja es tornarà a convertir en un dels escenaris més multitudinaris de la Mercè. Davant el Mediterrani, l’espai reunirà alguns dels noms més populars de la programació. Divendres passaran per l’escenari Miki Núñez, Nil Moliner i Buhos, mentre que dissabte serà el torn de Love of Lesbian, immers en la recta final de la seva gira de comiat, prèviament acompanyats per Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i després tancarà l’escenari Svetlana. Una combinació de pop, rumba, rock i electrònica que tornarà a congregar milers de persones al costat del mar.
Teatre Grec.
El Teatre Grec tornarà a ser un dels escenaris més especials de Música Mercè. L’emblemàtic recinte de Montjuïc oferirà concerts amb aforament limitat i una programació marcada per la qualitat artística. Entre els noms més destacats figuren la portuguesa Luísa Sobral, el cantautor Nacho Vegas i la banda madrilenya La Paloma, a més de les propostes internacionals que completaran la programació durant el cap de setmana.
Parc de les Glòries.
El parc de les Glòries s’estrena aquest any com a nou escenari del Mercè Arts de Carrer (MAC) i amplia d’aquesta manera la presència de la festa major a Barcelona. L’espai acollirà el dijous 24 de setembre propostes de circ, teatre i espectacles itinerants, amb noms com Tres tristes trolls, de Lanördika, o Alboroto, de Truca Circus, a més de la instal·lació interactiva Repte Gaudí, del Circ de les Mussaranyes.
Ciutat Vella.
El centre històric tornarà a concentrar bona part de l’activitat musical de la Mercè gràcies a cinc escenaris. La plaça de Catalunya serà un dels principals espais del BAM amb concerts de pop, rock, electrònica i música internacional. Molt a prop, la rambla del Raval reunirà propostes que aniran del punk al soul, el rap, l’afropop o l’electrònica, mentre que el Moll de la Fusta apostarà per sons electrònics i artistes alternatius al costat del mar. L’avinguda de la Catedral combinarà flamenc, música internacional i la producció pròpia La Barcelona flamenca, a més de concerts vinculats a la ciutat convidada, Shanghai. El recorregut es completa amb la plaça de Sant Jaume, escenari habitual de propostes de cultura popular i música tradicional durant les festes.
Park Güell.
Després d’estrenar-se l’any passat dins la programació de la Mercè, el parc Güell repetirà com a escenari amb un espectacle de gran format que combinarà música, dansa i cultura popular catalana des d’una mirada contemporània. La proposta, vinculada a l’Any Gaudí i al centenari del parc, es podrà veure el 24 i el 26 de setembre i reunirà diferents agrupacions de cultura popular de Barcelona.
Avinguda de Maria Cristina.
L’avinguda situada als peus de Montjuïc tornarà a convertir-se en un dels grans punts de trobada per al públic més jove. Divendres, l’escenari de RAC105 reunirà artistes com Els Amics de les Arts, Els Catarres i Terapia de Shock, mentre que dissabte Europa FM n’agafarà el relleu amb Paula Koops, Leire Martínez i un artista sorpresa. Un espai pensat per congregar milers de persones al ritme del pop i el rock nacional.
Sant Andreu.
El districte tornarà a ser un dels grans referents del BAM gràcies als escenaris de Fabra i Coats, la plaça de Can Fabra i l’Ateneu L’Harmonia. Els tres espais acolliran durant el cap de setmana la programació d’Acció Cultura Viva, amb una clara aposta per artistes emergents, propostes independents i nous talents de l’escena musical, i consolidaran d’aquesta manera Sant Andreu com un dels grans pols culturals de la Mercè.
Nou Barris.
La Mercè tornarà a tenir una important presència a Nou Barris gràcies a la programació de la plaça Major, on actuaran l’Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu, l’OBC, la Banda Municipal de Barcelona i altres formacions musicals. Un escenari que acosta la programació cultural a un dels districtes amb més tradició participativa de la ciutat
Port Olímpic.
El Port Olímpic destaca en la programació del Mercè Arts de Carrer (MAC) amb una proposta que combinarà circ, dansa, clown i instal·lacions per a tots els públics. Durant el 26 i 27 de setembre, el Moll de Mestral acollirà espectacles com Street Fools, de clown i circ, el Circ Bover amb la proposta de circ contemporani o les actuacions del Colectivo Premohs, que fusiona dansa i moviment. A més, hi haurà tallers i instal·lacions participatives per convertir aquest nou espai de la Mercè en un punt de trobada familiar al costat del mar.
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