Desnonament pendent
La discoteca KGB canvia de nom per quarta vegada
Els veïns qüestionen que els actuals gestors del local, que ha portat les denominacions de Canela, Draco, Salma i, l’actual, Mambo Jambo, siguin titulars de la llicència. Relaten que en els últims mesos no hi ha hagut incidents greus tot i que sí soroll al carrer.
Toni Sust
Va passant el temps i l’antiga sala KGB va canviant de nom i no acaba d’arribar el que els veïns del carrer d’A Alegre de Dalt, la via de Gràcia on hi ha l’establiment, esperen des de fa anys: que es consumeix una sentència judicial de desnonament instada per la propietat del local, que correspon a Núñez i Navarro.
Mentre no arriba aquesta decisió, la discoteca continua oberta i a mitjans d’agost va aparèixer amb un nou nom, amb un nou cartell: Mambo Jambo. És la quarta vegada que canvia de denominació el que va ser el KGB. Primer va passar a dir-se Canela i més tard Draco. A l’abril, es va convertir en Salma, una marca que ha durat només quatre mesos.
En tot aquest procés, en els últims anys, els residents a la zona han denunciat soroll, conflictes, baralles, i han instat l’Ajuntament de Barcelona a actuar perquè cessi la seva activitat. De forma periòdica, els incidents han mostrat la seva cara menys amable, com va passar el març passat, quan es va poder veure un matxet i una pistola durant una baralla multitudinària.
A l’abril, quan la discoteca va passar a dir-se Salma, nous gestors van agafar les regnes del local. Des d’aleshores es va iniciar un període en què no s’han repetit incidents de tanta gravetat com el de març. Explica un veí que no hi ha hagut baralles, tot i que sí soroll al carrer, per exemple en les nits d’estiu en què va acudir gent a la discoteca a veure partits del Mundial de futbol que se celebraven de matinada.
Un dels nous responsables arribats a l’abril, Santi Tallone, va explicar llavors a aquest diari que s’acabarien els conflictes que treien el son al veïnat: "Salma significa pau, tranquil·litat, que és el que ens proposem a Alegre de Dalt: transmetre pau i tenir harmonia amb els veïns". Aquest diari no ha aconseguit obtenir en aquesta ocasió dels gestors del negoci el perquè del canvi de nom a Mambo Jambo. Com s’ha dit, els veïns admeten que no s’han vist escenes de violència en aquests mesos, però insisteixen a reclamar que la discoteca tanqui. L’historial del conflicte és, molt resumit, aquest: el contracte de lloguer dels responsables de la llicència amb la propietat, Núñez i Navarro, que no volia que la discoteca continués funcionant, concloïa el 31 de desembre del 2024. El jutge va fixar un desnonament per al 19 de febrer del 2025. Els gestors del local van aconseguir que el desallotjament fos ajornat. I fins ara.
La resposta municipal
Els veïns centren la seva energia a denunciar que la llicència original, que corresponia a la família Llobet, no pot ser utilitzada per tercers. Estan convençuts que es dona un frau de llei, que els gestors de Mambo Jambo, abans Salma, abans Salma, abans Canela i abans el KGB, no són titulars de la llicència. I per això van instar l’Ajuntament de Barcelona a investigar-ho. Perquè, de fet, aquest va ser el motiu pel qual el districte de Gràcia va precintar el local durant un temps el 2020.
Residents a Alegre de Dalt van plantejar aquesta qüestió al consistori després del canvi d’abril. I tot i que ho van fer pels conductes deguts, denuncien malestar perquè no han rebut resposta. A una pregunta formulada per aquest diari, fonts municipals indiquen que han abordat la qüestió de la llicència sense que s’hagi arribat a una conclusió que permeti interrompre l’activitat: "S’ha analitzat la circumstància i no s’ha pogut acreditar un incompliment de les condicions de la titularitat de la llicència". Les mateixes fonts indiquen que en aquesta ocasió no es pot actuar com el 2020: "La situació jurídica és clarament diferent de la que va originar al seu dia el precinte de l’activitat. El districte de Gràcia continua fent seguiment i inspeccions en l’activitat".
"Volem que els veïns passin de detestar la discoteca a sentir-la del barri", va explicar Tallone a l’abril. El propòsit, va precisar, era comptar amb un públic de més edat i mantenir una implicació més gran amb el barri. També va explicar que Setraspa, vinculada a la família Llobet continuava sent titular de la llicència, i va afirmar que els nous gestors actuaven com a "directors comercials" amb experiència com a "organitzadors d’esdeveniments". Tenien previst repartir-se amb la propietat un percentatge dels guanys a canvi d’assumir-ne el dia a dia.
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