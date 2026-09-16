Els Mossos afirmen que el gran incendi de Collserola del mes passat va ser provocat
La policia descarta que el sinistre que va cremar 56,9 hectàrees fos fortuït i en busca l’autor. Falta per determinar si hi va haver intencionalitat o negligència.
Jordi Ribalaygue
L’incendi que es va declarar el 25 d’agost en un tram de la serra de Collserola pertanyent a Barcelona va cremar 56,9 hectàrees, l’extensió més gran calcinada al parc natural des de 1994. Els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals es van fer càrrec de la investigació del sinistre, que va obligar a ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana durant la tarda en què el foc es va desencadenar i a desallotjar preventivament 35 veïns. Els Mossos, que continuen escrutant els fets, han conclòs que les flames no es van iniciar per una causa fortuïta; al contrari, donen per segur que es van originar per una acció humana. El que encara queda per determinar és qui va ocasionar el foc i si ho va fer amb premeditació o va ser resultat d’una distracció.
Sobre això, la policia informa que continua sense haver-se detingut un sospitós al qual s’imputi l’incendi, que es va iniciar en un tram asfaltat i accessible a la carretera Alta de Roquetes. La Guàrdia Urbana va detenir un home el 26 d’agost, acusat de cremar contenidors al barri de la Prosperitat, a uns 2,5 quilòmetres de distància del lloc on es van originar les flames. Els Mossos van incloure l’arrestat entre altres persones amb antecedents per calar foc de manera deliberada, a les quals ha considerat com a sospitoses d’haver provocat el foc.
No obstant, el cos assegura que encara no ha identificat el causant. A l’incendiari dels contenidors se li imputa un suposat delicte de danys, limitat a la crema de dipòsits d’escombraries. Va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició de la plaça en funcions de guàrdia de detinguts 1 de Barcelona i acollir-se al seu dret de no declarar.
Hipòtesi descartada
Els Mossos expliquen que les indagacions continuen obertes i practiquen diverses diligències per descobrir l’autor i les causes de l’incendi. La policia indica que, ara per ara, no pot precisar si el foc va ser intencionat o si va començar per una negligència. En qualsevol cas, els Mossos sí que descarten la hipòtesi d’una causa accidental. Afegeixen que, de moment, l’origen del foc no es pot atribuir a una persona en concret. Els agents esperen que fructifiquin diferents indagacions per aclarir com van començar les flames. Aclarir si la muntanya va cremar per una voluntat preconcebuda o ho va fer per una negligència serà clau per concretar la petició de pena que es pogués sol·licitar per al processat en un judici. El Codi Penal preveu més anys de presó per al responsable d’un delicte premeditat que per a qui cometi una imprudència greu.
L’últim gran incendi a Collserola es va expandir ràpidament, i va afectar 53 hectàrees de Barcelona i tres més de Montcada i Reixac. Les flames van amenaçar habitatges enclavats al massís, fins que es van donar per estabilitzades la nit del 25 al 26 d’agost. El foc es va controlar el 26 a la tarda, però no es va extingir del tot fins al 31 d’agost. Arran d’aquest sinistre, el Consorci del Parc Natural de Collserola es planteja tallar arbres i matolls a Barcelona per prevenir que un nou incendi virulent torni a creuar la cresta de la serra i penetri a la cara nord del massís, que concentra el gruix de la zona boscosa.
- MediaMarkt busca 40 treballadors per a la nova botiga de Manresa
- El nom de nena que es multiplica a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent que en castellà
- La teva escola està a la llista? Aquests són els centres de la Catalunya central que es climatitzaran el 2028
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- Qui surt al vídeo de la campanya «No canvïis mai!» de l'Ajuntament de Manresa?
- Detingut un jove de 22 anys per una estafa bancària a Puig-reig
- Necrològiques del 15 de setembre del 2026
- Daniel Corrales, el cas de l'home diabètic que encara no ha trobat un pis on viure