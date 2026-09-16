La festa major de Barcelona es desplega pels 10 districtes
El programa, que va del pregó del dia 23 al Piromusical del dia 27, inclou 170 funcions de carrer i 109 concerts gratuïts
El correfoc de la Mercè estrena Porta de l’Infern, immensa: 14 metres d’amplada, la del passeig de Gràcia, i set d’alçada
Ana Sánchez
"Una Mercè per a tota la ciutat", promet aquest any. La Festa Major de Barcelona es desplegarà pels 10 districtes. Del pregó del 23 al Piromusical del 27. Un total de 109 concerts, tots gratis. De Love of Lesbian a Nacho Vegas i el cante jondo de La Barcelona flamenca. Una vintena d’escenaris, artistes de més de 30 països.
La Festa Major l’obriran Toni i Meritxell Falgueras, pare i filla, quarta i cinquena generació de l’històric Celler de Gelida de Sants (ja va pels 131 anys). Tret de sortida amb reconeixement al comerç de barri.
El Mercè Arts de Carrer (MAC) traurà al carrer 68 companyies, més de 200 artistes, 170 funcions gratuïtes. Dansa, teatre, humor ambulant. Molt d’espectacle amb el segell de Shanghai. La ciutat convidada muntarà fins i tot un circ al parc del Fòrum amb la Shanghai Acrobatic Troupe.
La renovada plaça de les Glòries s’incorpora aquest any al festival. Tant es convertirà en un pas de transhumància entre feixos de palla (La nova bèstia, de Laura Morales) com hi camparem pel parc girafes de tres metres (creades per l’artista Roger Titley). El parc del Fòrum concentrarà bona part de les acrobàcies el cap de setmana del 26 i 27, inclòs un homenatge als 50 anys de circ contemporani a Catalunya.
El Port Olímpic acollirà la Marea de les Arts, propostes sobretot familiars. El parc de l’Estació del Nord serà territori experimental, i la cultura més urbana es concentrarà al parc de la Trinitat. La nota folklòrica la posarà el Park Güell el dia 24. Un espectacle commemorarà el seu centenari i l’Any Gaudí entre agrupacions folklòriques.
L’infern arribarà el dia 26. El passeig de Gràcia es tornarà a omplir de petards i diables: 600 metres a foc viu entre el carrer Provença i Consell de Cent. El correfoc de la Mercè estrena Porta de l’Infern, immensa. 14 metres d’amplada –tot el del passeig de Gràcia– i set d’alçada.
Música Mercè inclou aquest any 34 concerts, cinc són produccions pròpies. ¿Les perles del cartell? El dia 23, la Shanghai Restoration Project portarà la seva fusió oriental als Jardins del Doctor Pla i Armengol, mentre la cantant portuguesa Luísa Sobral presenta un nou àlbum al Grec. El 24 toca cante jondo amb La Barcelona flamenca, dirigida pel periodista Luis Troquel amb la guitarra de Chicuelo, a l’avinguda de la Catedral. El cantautor asturià Nacho Vegas donarà via lliure al seu folk rock el 25 al Grec. I Love of Lesbian encapçalarà les actuacions del 26 sobre l’escenari Mediterràniament, d’Estrella Damm. Abans escalfaran l’ambient La Pegatina, Al•lèrgiques al Pol•len i Svetlana.
Hi haurà més actuacions de masses a la platja del Bogatell: el dia 25 pujaran a l’escenari Miki Núñez, Buhos i Sexenni. Aquell mateix divendres seran a l’avinguda de Maria Cristina María Jaume, Els Amics de les Arts, Els Catarres i Teràpia de Shock. I el 26 toca Europa FM: Ivan Herzog, Paula Koops i Leire Martínez.
Artistes emergents
Cal sumar-hi els 39 concerts del BAM amb molts noms emergents. Una programació que, sota la nova direcció de Marta Mei i Aina Pociello, pretén, diuen, "consolidar el festival com un espai de descoberta". Del blues tuareg d’Imarhan al folk de Gala i Ovidio.
El BAM Acció Cultura Viva –referència de l’escena ultralocal– celebra 10 anys amb una dotzena d’artistes a la Fabra i Coats. Tancarà l’edició amb La Llorería, concert col·lectiu per cantar i plorar a base de ranxeres, boleros i cúmbies amb artistes històrics del festival.
La Mercè es tornarà a acomiadar amb un Piromusical d’autor. Després de les bandes sonores del Sónar, Rosalía i Estopa, el relleu passa ara a Josep Montero, el cantant d’Oques Grasses. Serà tot just una setmana abans que la banda d’Osona comenci a acomiadar-se del seu públic a l’Estadi Olímpic. Diumenge, 27, 22 hores. Final de festa de la Mercè amb la mirada clavada al cel, aquest any sense font màgica. Les obres del recinte de la Fira Montjuïc han obligat a canviar d’escenari. Els focs amb banda sonora es llançaran aquest any des de l’entorn de l’espigó del Bogatell. Un Piromusical com aquesta Mercè: "Per veure des de tota la ciutat", prometen.
- El nom de nena que es multiplica a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent que en castellà
- MediaMarkt busca 40 treballadors per a la nova botiga de Manresa
- La teva escola està a la llista? Aquests són els centres de la Catalunya central que es climatitzaran el 2028
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- Qui surt al vídeo de la campanya «No canvïis mai!» de l'Ajuntament de Manresa?
- Detingut un jove de 22 anys per una estafa bancària a Puig-reig
- Necrològiques del 15 de setembre del 2026
- Daniel Corrales, el cas de l'home diabètic que encara no ha trobat un pis on viure