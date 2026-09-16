URBANISME
Gràcia recupera les palmeres de la plaça Trilla amb una espècie insòlita
L’Ajuntament col·loca vuit exemplars de dues varietats diferents després de la tala del 2023 i descarta recuperar les antigues datileres per motius de seguretat.
Gisela Macedo
Durant tres anys, el buit ha sigut la imatge dominant de la plaça de Trilla de Barcelona. Als escocells on durant anys van créixer les palmeres que van donar al lloc el seu nom popular ("La plaça de las palmeras"), només van quedar les bases dels troncs talats i un únic exemplar dret, a causa de l’accident mortal que va segar la vida d’una jove al Raval i va obligar a retirar centenars de palmeres a la capital catalana el 2023. Aquesta setmana, l’Ajuntament de Barcelona ha començat a tornar les palmeres a aquesta plaça de Gràcia, però no seran com les que hi havia abans. Seran de dues espècies diferents: una que ja és present en altres zones de la ciutat i una nova que mai s’ha provat a Barcelona i que, si es comporta bé, podria col·locar-se en altres punts de la capital catalana.
Els treballs per a la replantació van començar dilluns, tot i que no ha sigut fins aquest dimarts quan han arribat els nous exemplars. En total, el procés durarà entre tres i quatre dies, segons explica Pere de Mas, cap d’arbratge de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, en una entrevista amb EL PERIÓDICO. Si es compleixen les previsions, "a finals de setmana estarà tot plantat", anuncia. Els treballs costaran 20.745 euros.
En total es col·locaran vuit exemplars i, en lloc de recuperar les palmeres datileres que abans caracteritzaven la plaça, es plantaran cinc ‘Ravenea rivularis’, d’uns 3,5 metres d’altura, i tres ‘Washingtonia robusta’, d’uns cinc metres. Estaran col·locades "alternades", explica De Mas. De les antigues palmeres que hi havia a la plaça, només n’havien deixat una de peu, precisament l’única ‘Washingtonia robusta’ que hi havia entre totes les datileres.
Bona adaptació
Després del fatal accident del 2023, es mira amb lupa quines espècies es planten. En aquest sentit, la plaça de Trilla serà una petita mostra d’aquest canvi de criteri. La ‘Washingtonia robusta’ ja ha demostrat, segons el responsable municipal, que s’adapta bé a Barcelona. "Ens dona molt bons resultats en ciutat perquè creix bé, ràpid, no té malalties greus i no cau", explica el responsable d’arbratge a aquest diari. Aquest tipus de palmera també destaca el seu comportament davant el vent: té "un grau d’elasticitat molt gran", per la qual cosa es pot moure amb les ratxes "però no cau a terra". Per això, assegura, les ‘Washingtonia’ es continuen plantant "sense problemes".
L’altra espècie que ocuparà els escocells de la plaça de Trilla serà una novetat per a Barcelona. Es tracta de la ‘Ravenea rivularis’, de la qual actualment no hi ha cap altre exemplar plantat a la ciutat. Segons De Mas, han decidit provar amb ella perquè està donant bons resultats en altres ciutats mediterrànies com Vaència o Castelló, a més de ser estèticament bonica i, per això confien que també pugui encaixar a Barcelona. "Teòricament és una planta que ens ha de funcionar", apunta l’expert. No obstant, recorda que aquesta primera plantació "és una prova" i, si el resultat és bo, plantejar la seva plantació "en altres punts".
"Una cosa és la bibliografia i una altra és com s’adapta a Barcelona, perquè cada lloc té les seves característiques", assenyala De Mas, i afegeix que a la capital catalana ja no es planten palmeres datileres per raons de seguretat.
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