Aquest dimecres 16 de setembre
Sandra Bestraten i Esteve Camps protagonitzen la tercera gala dels premis Barcelonina i Barceloní de l’Any
El lliurament del guardó d’EL PERIÓDICO torna al Palau Robert, consolidat com a avantsala de la Mercè i tret de sortida del nou curs a la ciutat
Sandra Bestraten, la degana dels arquitectes catalans davant l’emergència de l’habitatge
Esteve Camps, el ‘guardià’ de la Sagrada Família de Barcelona
Meritxell M. Pauné
El Palau Robert de Barcelona acull aquest dimecres al vespre la gala de lliurament dels premis Barcelonina i Barceloní de l'Any d’EL PERIÓDICO, plenament consolidat en aquesta tercera edició com a tret de sortida del nou curs polític i econòmic a la capital catalana, just una setmana abans de l’inici de les festes de la Mercè. Aquest 2026 el guardó torna a ser paritari i reconeix Sandra Bestraten, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), i Esteve Camps, president delegat de la Fundació de la Junta Constructora de la Sagrada Família, pel seu lideratge de la Capital Mundial de l’Arquitectura i de l’Any Gaudí. Les dues cites han projectat al món el potencial simbòlic i professional de la capital catalana, amb orgull pel patrimoni i ambició de futur.
La festa reunirà nombrosos convidats de la societat civil i les institucions de Barcelona en un ambient distès i jovial. L’acte comptarà amb destacats representants de la societat, de l’economia, de la cultura i l’esport de la ciutat i de Catalunya, així com amb els màxims responsables del grup Prensa Ibérica, editor d’EL PERIÓDICO. Els assistents arribaran a partir de les 19.30 hores per gaudir d’una vetllada molt completa. Les periodistes Laura Fa y Lorena Vázquez, més conegudes com les Mamarazzis, presentaran el lliurament de premis i introduiran els parlaments de la gala, que culminarà amb el tradicional còctel nocturn.
Aquest guardó d’EL PERIÓDICO va viure la seva primera edició el 2024, amb la vocació de traslladar a la ciutat l’esperit del veterà premi Català de l’Any que organitza cada any aquest rotatiu. El primer homenatjat va ser Mateo Valero, pel seu impuls decisiu al Barcelona Supercomputing Center. L’any passat la iniciativa va créixer per convertir-se en paritària i els premiats van ser Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró, i Ramon Agenjo, directiu de Damm.
L’arquitectura, ambaixadora de Barcelona
Bestraten i Camps han sigut escollits aquest 2026 a proposta del comitè editorial d’EL PERIÓDICO per la seva tasca recent i la seva trajectòria. Ella és degana del COAC des d’aquest mateix juny, coincidint amb la celebració a les Tres Xemeneies del Besòs del Congrés Mundial d’Arquitectes. Inicia el mandat, de quatre anys, al capdavant del col·legi com un pas endavant natural després d’haver presidit des del 2018 la demarcació de Barcelona del COAC. Té 50 anys i ha exercit d’arquitecta des de jove i pilota des del barri de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat el seu propi despatx, Bestraten Hormias Arquitectura, juntament amb el seu marit Emili Hormias. També ha destacat en la defensa de l’habitatge i en l’àmbit acadèmic: ha sigut docent de l’ETSAB-UPC i la UIC, ha presidit l’ONG Universidad sin Fronteras, ha format part de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i acaba de publicar una retrospectiva de l’habitatge social a Barcelona en l’últim segle.
Camps viu un 2026 de gran transcendència a la Sagrada Família. La basílica ha completat la seva torre principal, la de Jesús, coronada per una creu blanca a 172,5 metres, que la converteix en l’església més alta del món i el sostre de Barcelona. A més, va ser beneïda pel papa Lleó XIV en una històrica visita a la ciutat el 10 de juny, el mateix dia del centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Tot un fita per a Camps, que impulsa la continuació del temple des de fa 15 anys. Durant tota la seva vida professional va compaginar diferents càrrecs de responsabilitat a "La Caixa" amb projectes de l’Església de Barcelona i del barri de Gràcia. Calcula que es jubilarà el 2027, amb 80 anys, segurament ja amb un nou bisbe a la ciutat per la també propera retirada de Joan Josep Omella. Mentrestant, encara té molta feina: deixar encarrilada la construcció de la última façana del temple, la de la Glòria al carrer Mallorca, i convertir el Fondo de Acción Social creat el 2023 en una gran eina de ciutat i de país per finançar projectes que ajudin les persones més vulnerables a l’Arxidiòcesi de Barcelona.
Des de generacions i trajectòries diferents, la Barcelonina i el Barceloní de l’Any 2026 d’EL PERIÓDICO tenen en comú el seu ferm compromís amb la capital catalana i exemplifiquen el poder transformador que pot tenir l’arquitectura per afrontar els reptes urbans del segle XXI. Sandra Bestraten i Esteve Camps representen, a més, l’èxit dels dos esdeveniments internacionals que aquesta primavera han mostrat al món la millor Barcelona i tot el múscul econòmic, intel·lectual i social que hi ha darrere dels seus grans icones.
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