La superfície cremada a l’àrea de Barcelona multiplica per set la de l’estiu del 2025
La campanya a la província deixa 154 incendis i 1.180,42 hectàrees cremades. Els de Carme (Anoia) i Sentmenat (Vallès Occidental) van ser els més grans.
Guillem Costa
La campanya d’incendis forestals del 2026 a la província de Barcelona ha deixat, de manera provisional, 154 focs i 1.180,42 hectàrees afectades. En total, s’han declarat 30 incendis més que el 2025, un 24% més, i la superfície cremada és 7,4 vegades superior a la registrada l’any passat, quan van cremar unes 160 hectàrees. Són dades que va presentar ahir la Diputació de Barcelona en el primer balanç de la campanya, que s’estén del 17 de juny al 31 d’agost. La major part del terreny afectat correspon a superfície forestal. Els incendis de Carme, a l’Anoia, i el de Sentmenat, al Vallès Occidental, han sigut els de més impacte, amb 454,76 i 183,53 hectàrees afectades, respectivament. Entre tots dos concentren el 54% de tota la superfície cremada durant la campanya. La resta de focs van poder ser aturats abans que s’expandeixin perillosament.
Per comarques, l’Anoia ha sigut la més afectada, amb 472,98 hectàrees. A continuació se situen les dades agrupades del Vallès Occidental i el Barcelonès, amb 251,57 hectàrees; el Moianès, amb 118,41; el Bages, amb 111,05, i l’Alt Penedès, amb 105. Quant al nombre d’incendis, el Vallès Occidental i el Barcelonès n’han registrat 34 en conjunt; el Baix Llobregat, 25; el Vallès Oriental, 21, i l’Anoia, 15. De les 1.180,42 hectàrees afectades en total, el 84,6% corresponen a superfície forestal, inclosos terrenys arbrats, no arbrats i pastures, mentre que el 15,4% restant correspon a superfície no forestal, principalment agrícola o a parcel·les situades en urbanitzacions.
El diputat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, va assenyalar que, malgrat unes "condicions meteorològiques especialment adverses", les actuacions preventives i la col·laboració amb ajuntaments, voluntaris i propietaris forestals han contribuït a evitar una propagació més important dels incendis".
Fàbrega va defensar a més la necessitat de mantenir la prevenció durant tot l’any, mitjançant mesures com les franges de protecció, pendents de revisió, i la gestió de les masses forestals més pròximes a edificis i urbanitzacions. "Hem de pensar en els incendis durant tot l’any", va remarcar. A més, va assenyalar la importància de recuperar entre la ciutadania de les comarques de Barcelona la "cultura del bosc", amb educació i sensibilització.
Dispositius en tractors
La diputació també aposta per noves eines de prevenció, com els dispositius instal·lats en tractors del Bages i el Moianès per frenar incendis causats per la campanya de sega, la potenciació del mosaic agroforestal i l’ús de ramats per mantenir espais oberts i evitar que el bosc es densifiqui.
Durant la campanya, els agents cívics territorials encarregats de notificar anomalies i dissuadir pràctiques no autoritzades han informat directament un total de 62.169 persones, 27.864 dones i 34.305 homes, un 9,9% més respecte a les 56.544 informades l’estiu passat, i han portat a terme 60 actuacions de dissuasió davant activitats amb risc d’incendi. El Vallès Occidental ha sigut la comarca amb més persones informades, amb 9.537, seguida pel Baix Llobregat, amb 7.263; el Maresme, amb 6.835; l’Anoia, amb 6.835; i Osona, amb 6.166.
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