L’institut Lacetània de Manresa participa en la convocatòria de Projectes d’innovació i investigació aplicats i transferència del coneixement en la Formació Professional (FP) convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, finançats pels fons Next Generation de la Unió Europea.

El centre s’ha implicat en dos projectes que consisteixen en la integració real de les tecnologies relacionades amb el concepte de la indústria 4.0, tenen un pressupost de 50.000 euros cadascun, i seran desenvolupats durant el curs 2022-23.

Els projectes es realitzen en coordinació amb altres centres d’ FP de l’Estat espanyol, i tenen el suport d’un partner tecnològic, que els proveeix de la tecnologia i formació necessàries per assolir amb èxit els objectius en cadascun dels dos projectes.

Bessó digital

El primer projecte és un bessó digital com a eina de disseny, validació i desenvolupament sostenible de projectes en la indústria 4.0 i el centre que el lidera és l’institut Lacetània de Manresa. Aquest projecte, en el qual també participen el CIFP Nicolás Larburu LHII de Barakaldo, el CIP Virgen del Camino de Pamplona i l’empresa Siemens, té com a objectiu el disseny d’una màquina, tant a nivell mecànic, com elèctric i d’automatització, mitjançant l’aplicació d’eines de software de bessó digital que permeten posar-la en funcionament tal com si fos la màquina física real i controlar-la amb els mateixos equips d’automatització que contenen els quadres elèctrics reals (aquest concepte s’anomena virtual commissioning i es farà mitjançant el programaris SimensNX-MCD i TIA Portal).

El procés industrial en el qual estan treballant alumnes i professors dels CFGS en Mecatrònica Industrial i Automatització i Robòtica Industrial consisteix en un sistema de classificació de la producció que integrarà sistemes de visió artificial d’altes prestacions, robòtica col·laborativa, i un robot Delta de disseny propi que ja s’ha començat a fabricar. Una vegada el procés s’hagi verificat acuradament quant a funcionament, es procedirà a la integració de diverses de les tecnologies de la indústria 4.0, com per exemple smartsensors, Edge Computing, connexió a bases de dades ubicades al núvol per al registre dels indicadors de producció (KPI, OEE), l’aplicació de sistemes de ciberseguretat en el camp de la Tecnologia d’Operacions (OT), entre d’altres.

Per acabar d’arrodonir el projecte, s’inclourà també el treball amb el software Tecnomatix que possibilita la simulació del procés en el si d’una planta de producció o cèl·lula robotitzada, interaccionant amb personal, altres màquines o robots, talment com si es tractés d’una planta real.

Robòtica col·laborativa

El segon projecte consisteix en la implementació de la metodologia d’aprenentatge basada en projectes (ABP) en la robòtica col·laborativa de la indústria 4.0. En aquest cas el lidera el CIFP Simón de Colonia de Burgos, i també hi participa l’institut Lacetània, juntament amb l’IES Javier García Téllez de Cáceres, i les empreses Universal Robots i Festo.

L’objectiu d’aquest projecte és l’aplicació de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes (ABP), aplicada a l’aprenentatge de la robòtica col·laborativa. Una vegada format, el professorat dels centres desenvoluparà un conjunt d’activitats basades en ABP sobre robòtica col·laborativa, que després els alumnes d’FP posaran en pràctica.

Es tracta de conèixer a fons la robòtica col·laborativa per mitjà d’una de les empreses amb més implantació a la indústria, saber-la integrar amb altres dispositius, i estendre de forma generalitzada la metodologia ABP com la forma habitual de treballar als Cicles Formatius d’FP.

L’institut Lacetània, que ofereix un itinerari formatiu complet en l’àmbit de la mecatrònica, l’automatització i la robòtica, que engloba des dels cicles formatius de grau mitjà i superior fins a un curs d’especialització en Fabricació Intel·ligent, pretén amb aquests projectes posicionar-se com un referent en relació amb l’aplicació i integració de les tecnologies de la idústria 4.0 a Catalunya, i millorar la capacitació i nivell tècnic dels seus alumnes, amb l’objectiu de facilitar la seva incorporació al mercat laboral, alhora que els coneixements que aquests puguin aportar siguin útils a les empreses a les quals s’incorporin.

(Miquel Miranda és el cap de seminari del Departament d’Electricitat i d’Electrònica del Lacetània i coordinador del projecte)