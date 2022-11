La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) és l’entitat que agrupa les associacions de veïns de la ciutat. El seu objectiu és donar suport a les associacions federades, promoure la unitat del moviment veïnal i crear projectes conjunts, amb la finalitat de millorar el benestar dels manresans i les manresanes.

Per perseguir els seus propòsits, la federació entén que és imprescindible el treball en xarxa amb altres entitats i serveis. Per això, forma part de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, està representada a tots els consells municipals, també al Consorci Viari, a la Junta de les Aigües, a Fòrum i és membre de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa.

Com a projectes més destacables que gestiona la federació hi ha la Xarxa de Biblioteques Veïnals i el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC).

Les biblioteques veïnals

La Xarxa de Biblioteques Veïnals va néixer fa 27 anys per enfortir i coordinar les biblioteques veïnals que hi havia aleshores i que funcionaven de manera totalment voluntària i discontínua. La Xarxa va permetre professionalitzar el servei i garantir l’obertura regular, així com potenciar el treball en xarxa amb altres entitats i serveis del barri i de la ciutat, i sempre des del moviment veïnal.

La finalitat de la Xarxa ha estat consolidar les biblioteques com un lloc de referència per als infants del barri en l’àmbit cultural i educatiu. El projecte és possible gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament. En formen part les biblioteques veïnals dels barris de la Balconada, Cal Gravat, Carretera Santpedor, Cots-Guix-Pujada Roja, Plaça Catalunya, Sagrada Família, Valldaura i Xup.

El pla de projectes comunitaris

El PDC es desplega en tretze barris i representa una xarxa generadora de projectes comunitaris dissenyats i desenvolupats de forma col·lectiva que neixen del teixit associatiu i es reforcen tècnicament amb l’equip contractat per la FAVM, format per quatre tècniques comunitàries.

Actualment, s’estan desenvolupant projectes com l’escola de dones al barri Plaça Catalunya, un de memòria històrica –Recordes?– a la Carretera de Santpedor i els mercats de segona mà a Carretera Santpedor, Valldaura i Vic-Remei.

A més dels projectes que es desenvolupen, cal remarcar la xarxa comunitària i el suport tècnic que garanteix el pla. Els barris que comprèn són: Cal Gravat, Cots-Guix-Pujada Roja, Barri Antic, Sagrada família, Sant Pau, Comtals, Plaça Catalunya, Poble Nou, Mion-Puigberenguer-Poal, Carretera Santpedor, Passeig i Rodalies, Vic-Remei i Valldaura.

L’assemblea general

El moment més important de l’any per a l’entitat és la celebració de l’assemblea general ordinària. En aquest acte, l’entitat aprova les seves línies d’acció i dona comptes del que s’ha fet l’any anterior. L’assemblea general ordinària se celebra durant el primer semestre de l’any. Enguany, es va desenvolupar al Casal de les Escodines, el 26 de març, amb la participació de les associacions de veïns de les Escodines, Xup, Sagrada Família, Valldaura, Saldes-Plaça Catalunya, Mion-Puigberenguer-Poal, Poble Nou, Carretera Santpedor, Bellavista, Sant Pau i Cal Gravat.

La federació hi va traçar les seves línies de treball, que són el gènere, l’emergència climàtica, l’eix social, la cooperativa d’enterraments i reforçar la visibilitat de l’entitat. Les associacions, al seu torn, es van mostrar preocupades per la sensació d’inseguretat i per la degradació de l’espai urbà.