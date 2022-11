El Bages és una comarca amb una població d’aproximadament 180.000 habitants, dels quals uns 78.000 viuen a la seva capital, Manresa, i la resta, dispersos en diferents localitats i en l’àmbit rural. Entre les característiques demogràfiques, presenta una taxa d’envelliment i de sobreenvelliment superior a la mitjana catalana i uns nivells alts de dependència, per la qual cosa un dels seus grans reptes és assistir aquestes persones de forma eficient i coordinada, vetllant per aspectes socials i de salut.

A la vegada, s’hi afegeix l’índex ascendent de la incidència en les malalties cròniques, que propicia l’aparició de casos d’alta vulnerabilitat en l’àmbit de la salut i també en el seu context social. Això fa ascendir el nombre de persones en dependència, així com de persones cuidadores informals, com són els cercles familiars i d’amistats properes, que també en pateixen les conseqüències de manera directa. Tot està relacionat i hauria de tractar-se de forma integrada l’assistència sanitària i l’assistència social.

Aquestes realitats complexes fan aflorar el que s’anomenen ecosistemes d’alta complexitat en cronicitat (EACCs), on persones, institucions, associacions i empreses creen relacions i sinergies entre elles, i intenten assolir de manera eficient la gran magnitud de necessitats i problemes emergents.

Fer front a aquesta situació és un gran repte per a la comarca, però encara és un repte major i de més impacte intentar enfocar-ho, no només com a resolució d’una necessitat complexa, sinó com una font d’oportunitats i de creixement econòmic per al territori. Poden semblar conceptes fins a cert punt antagònics, incompatibles en aquests àmbits, però, de fet, té tot el sentit. El desafiament és que el Bages esdevingui experta en ecosistemes d’alta complexitat, que generi eines i serveis per fer-hi front, i provar-los en el nostre territori en escenaris reals. Això comportaria la generació de noves activitats empresarials, serveis i sistemes més eficients i integrats al servei del pacient i del seu voltant, i que es podrien exportar a altres llocs. Una especialització del nostre territori, amb marca Bages i projecció arreu. Sona bé, és ambiciós i volem fer-ho. El primer pas és el projecte PECT BAGESS (amb dues esses per Salut i Social), però l’estratègia i el planejament que estem fent és encara més ambiciós que això.

Durant els darrers anys, el sector de la salut i el social han aconseguit un gran pes econòmic i laboral al Bages, i s’ha convertit en factor d’estabilitat per a una comarca que en els darrers anys ha patit l’impacte de reduccions de plantilla, tancaments i deslocalitzacions en les seves indústries tradicionals. El sector salut és un àmbit madur al Bages i compta amb un ecosistema d’entitats, empreses, universitats, un centre tecnològic i una administració pública que treballen alineats perquè sigui un sector de referència també en el futur.

La innovació és la clau per tal que les potencialitats del sector de la salut es transfereixin a altres àmbits del teixit econòmic bagenc. El Bages està innovant en l’àmbit de la salut i social i vol esdevenir un clúster de referència a l’àmbit català i internacional sumant grans agents, com Althaia, l’ICS Catalunya Central, Sant Andreu Salut, la Fundació Ampans, Avinent i altres entitats que treballen colze a colze en els camps de la recerca i de la innovació i la tecnologia, com la FUB, la UPC i Eurecat. Clar exemple d’aquesta col·laboració són iniciatives singulars i col·legiades de gran projecció impulsades des del territori, com l’Institut de Recerca i d’Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC); el MAP+, el hub d’innovació i tecnologia al servei de la medicina i l’atenció personalitzades i el Laboratori d’Innovació Transformativa (Lab-INN), un espai obert d’experimentació per treballar reptes complexos integrant tots els actors de la societat.

La transferència de coneixement i tecnologia, d’alt impacte en la creació d’empreses i de llocs de treball, convertiria i redefiniria un sector centrat en la innovació en l’esfera de salut i social, consolidant-lo com a activitat emergent a la comarca del Bages i difícilment deslocalitzable, amb unes clares perspectives de creixement, tenint en compte l’envelliment de la població, la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament de l’estat del benestar.

En aquest sentit, les entitats del territori han estat treballant els darrers mesos en la definició de l’Agenda Compartida del Bages en Salut i Social, un terme que sonarà molt en el futur i que posa les bases d’aquesta especialització territorial. També, en la definició del Mapa Sistèmic en Salut i Social del Bages, que és part d’aquesta estratègia del territori i que identifica actors, dinàmiques establertes en l’atenció integrada en salut i social, i també les resistències sistèmiques.

L’Agenda Compartida del Bages en Salut i Social va iniciar el seu procés de reflexió estratègica el 2021 amb el lideratge de la FUB i amb la participació d’entitats del coneixement, tecnològiques, el sector privat, entitats i fundacions del sistema de salut i social, la societat civil, i l’administració pública, totes elles del Bages. Conjuntament, es van identificar i consensuar dos grans objectius compartits de futur per al territori: millorar la qualitat de vida i l’assistència de les persones que viuen amb dependència i cronicitat i del seu entorn cuidador més proper i, a la vegada, donar respostes als principals problemes i necessitats en salut i social, fomentant el desenvolupament econòmic del territori en aquest àmbit. Grans reptes que requereixen una aproximació conjunta i interdisciplinària.

També s’han identificat quines serien les grans transformacions necessàries per al territori: que les persones que viuen amb dependència i cronicitat i el seu entorn cuidador més proper siguin part essencial en el plantejament i creació de solucions als seus principals problemes, reptes i necessitats; que la ciutadania s’empoderi dels problemes i necessitats de la dependència i cronicitat i participi activament en les solucions, i que les institucions del territori involucrades en l’Agenda Compartida del Bages en Salut i Social adoptin com a repte comú el tema de la dependència i de la cronicitat, comparteixin informació, coneixements i la capacitat de plantejar solucions efectives, coordinant els seus plans estratègics i d’actuació per assolir aquests grans objectius compartits, així com que es disposi d’una metodologia àgil i eficient que ajudi a desenvolupar noves tecnologies, nous productes i serveis per donar resposta a les necessitats en salut i social, que permeti generar noves iniciatives empresarials i prosperitat al territori.

Aquestes transformacions es pretenen aconseguir mitjançant plans d’acció conjunta entre tots els agents participants, que es materialitzaran amb la implementació de projectes concrets.

Durant el darrer any, s’ha començat a construir el que anomenem Teoria del Canvi, una eina de treball que ens permetrà monitorar l’avenç d’aquesta transformació del territori i anar revisant l’estratègia de l’Agenda Compartida del Bages en Salut i Social per assolir els grans objectius comuns anteriorment esmentats.

El PECT BAGESS és la primera peça de l’estratègia d’Agenda Compartida, que vol impulsar la transformació del sector salut i social de la comarca –tant públic com privat– per fer-lo més competitiu, sostenible, resilient i amb una font de prosperitat i d’ocupació de qualitat per al Bages.