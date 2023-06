La crisi climàtica, econòmica i social segueix avançant. Els telenotícies ofereixen dades cada dia més esfereïdores i ens informen de les solucions proposades pels governs suposadament més compromesos (totes insuficients), així com d’accions suposadament solidàries de grans empreses que simulen preocupar-se per la situació mentre segueixen traient benefici de l’especulació, els combustibles fòssils i el negoci de la guerra.

Davant d’aquesta situació, les consumidores conscients podem caure en el desencís i l’apatia, però, si ens envaeix aquesta sensació en algun moment, cal recordar que les nostres decisions quotidianes de consum tenen repercussions socials i ambientals, locals i globals. Perquè existeixen alternatives que permeten apostar i reivindicar una economia coherent amb els valors que defensem, que posen la vida i el planeta en el centre.

De nou, al mes de maig vam celebrar el Dia Mundial de Comerç Just, un model transformador amb pràctiques comercials internacionals justes; salaris i preus dignes; sense treball infantil ni discriminació; amb igualtat de gènere i llibertat d’associació; un model productiu que té cura del medi ambient, i que és transparent i responsable en els processos de fabricació i de comercialització. Un conjunt de principis que també són compartits amb les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària, perquè el comerç just no és caritat, sinó justícia econòmica i apoderament col·lectiu mitjançant valors cooperatius. Un exemple: a les entitats de comerç just, el 54% d’alts càrrecs està ocupat per dones, a diferència de les empreses convencionals, on la xifra és d’un 24%. Aquestes mateixes organitzacions també protegeixen els espais naturals i treballen per la sobirania alimentària i pel desenvolupament de les seves comunitats.

Com a ciutadanes, tenim dret a demanar responsabilitats als governs perquè apostin per pràctiques econòmiques que contribueixin a un món respectuós amb les persones i el medi ambient i vetllin per una transició ecosocial justa.

Al nostre municipi podem mobilitzar-nos per promoure el projecte Ciutats pel Comerç just, que enxarxa comerços, restaurants, escoles i el teixit associatiu per garantir el comerç just a les institucions públiques i sensibilitzar tota la població.

A Catalunya, Manresa ha estat el primer municipi a aconseguir el títol de Ciutat pel Comerç Just. Ha mostrat el seu compromís amb la justícia global mitjançant nombroses accions i compromisos, però ja n’hi ha d’altres que han presentat candidatura, com ara Terrassa i Sant Boi de Llobregat.

I com a consumidores, no defallim i seguim apostant pel comerç just, les finances ètiques i l’economia solidària. Ja som moltes sumant esforços per aconseguir vides dignes per a totes i per defensar el planeta.