Agricultura per esmorteir la sequera

La crisi climàtica, o més aviat les conseqüències que se’n deriven o que se’n poden derivar, és un tema que preocupa a la majoria de persones. Els pics de calor i l’augment de les temperatures, les sequeres més perllongades i les inundacions per pluges torrencials més accentuades, formen part del conjunt d’efectes que podem patir i que la pagesia, especialment, ha d’afrontar assajant noves tècniques; a vegades, obrint-se a paradigmes nous i, altres, fins i tot, arriscant sembra i collita.

L’agricultura i la ramaderia es troben en el repte que, per una banda, disposen de menys pluja i, per l’altra, aquesta situació fa que necessitin recolzar-se cada vegada més en sistemes de reg que distribueixen la poca aigua que hi ha en basses, dipòsits, rius, etc. Davant d’aquesta situació, està clar que qualsevol millora que es pugui fer perquè la terra retingui més l’aigua serà molt benvinguda.

Durant els mesos d’hivern i principis de primavera, l’Escola Agrària de Manresa i l’associació L’Era van organitzar un curs sobre cicles hidrològics que ens va deixar algunes pistes per entendre què està passant i, sobretot, per tenir eines que puguin ajudar a esmorteir aquest dèficit hídric. El que va quedar més evident és que una terra viva, amb un percentatge de matèria orgànica important, cobert de plantes i habitat per microbiologia de tota mena, reté molta més humitat que un terra despullat. No sembla gaire difícil d’entendre: qualsevol pot adonar-se de com corre l’aigua per un carrer en pendent i, en canvi, com s’infiltra en un pendent ple de vegetació.

El que passa sota terra, bàsic

L’aigua ha de retenir-se i circular tant com sigui possible en el subsol abans d’arribar al riu. Aquesta infiltració dona vida, no només als arbres i a les plantes que veiem, sinó que també alimenta tot l’ecosistema i, especialment, tota la microfauna i microbiologia que tenim sota terra. Part d’aquests microorganismes treballen de manera simbiòtica amb les arrels de les plantes i n’afavoreixen el desenvolupament. Quan el terra està despullat, per exemple, quan a l’estiu els camps queden deserts després de collir el cereal, la vida a la terra pateix. Li falta el seu 50%; li falta el regne vegetal; perquè ara estem entenent que no és només la terra la que alimenta les plantes, sinó que les plantes alimenten i creen el sòl, gràcies als microorganismes amb què s’associen.

Aquesta coberta vegetal, que és tan necessària per a la infiltració i retenció de l’aigua que nodreix els aqüífers i, posteriorment, els rius, és també la que aporta l’evapotranspiració suficient per fer créixer els núvols. Perquè l’aigua de pluja no tan sols ve del mar: més de dos terços de la pluviometria procedeix de cicles d’aigua més petits que tenen lloc a la superfície continental, segons va descriure fa anys l’INRAE (l’Institut Nacional de Recerca per a l’Agricultura, l’Alimentació i el Medi Ambient, de França). Aquell cicle que ens explicaven a l’escola de l’evaporació de l’aigua del mar, la seva condensació i posterior precipitació en forma de pluja, és només una part de la història. La majoria procedeix de la ‘respiració’ peculiar de les plantes.

Breument: quan la planta obre els estomes de les seves fulles per captar CO₂ -en el procés de la fotosíntesi-, inevitablement, allibera aigua que ha xuclat amb les arrels. D’aquesta forma es produeix l’evapotranspiració, que dona humitat a l’aire, i que, posteriorment, podrà condensar-se i donar pluja. En definitiva, és aquella frase tantes vegades sentida: «el bosc crida la pluja». Però, tot el bosc crida la pluja?

Coníferes i frondoses

Segons va explicar el francès Laurent Dénise –investigador en clima, biodiversitat i agricultura- en el curs organitzat a Manresa, les coníferes transpiren dues vegades menys que les frondoses i, per tant, refreden menys l’ambient i donen menys evapotranspiració. L’abandó de camps de cultiu va propiciar el naixement de molts pins, un arbre que enceta l’evolució del bosc i que, gradualment, ha d’anar ombrejant el sotabosc facilitant el creixement d’altres plantes frondoses com alzines i roures. Per tant, no ens desanimem; anem fent camí. I mentrestant, esperem que algunes pluges més ens remullin l’ambient.

Superar la canícula estival Un cop sabem la importància de tenir el sòl cobert de vegetació, la següent reflexió és: com ho fem per superar l’estiu en els camps de cereals, on de juny a octubre la terra queda coberta només amb rostoll? (I si hi ha risc d’incendi ni això, perquè es llauren). Una fotografia aèria del Bages seria molt descriptiva per entendre el desert que viu la comarca durant la canícula, que és precisament quan el Sol té més incidència, més capacitat de mineralitzar la matèria orgànica i, per tant, d’empobrir la terra. Evidentment, saber què sembrar que pugui aguantar els mesos més tòrrids i més secs és un repte que necessita coneixement, recerca i pagesia valenta i disposada a canviar les seves rutines productives. L’associació L’Era està intentant contribuir a aquest avenç difonent les pràctiques de cultius de cobertura, la sembra directa amb tècniques mecàniques i sense herbicides o la implantació de sistemes agroforestals. I, en cultius hortícoles, minimitzant la llaurada i utilitzant encoixinats per mantenir el sòl cobert. Afortunadament, ho fa en col·laboració amb el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC i amb el suport financer de la Generalitat de Catalunya i de CaixaBank. Gràcies a la seva aportació, és possible organitzar jornades tècniques de formació i trobades pageses com la que tindrà lloc el pròxim dia 30 a Lleida i a Alfarràs. El matí es dedicarà a veure com treballen màquines per a cultius extensius: descompactadores, desherbadores, sembradores directes, corró laminat i roller crimper, per exemple. I a la tarda, la trobada pagesa per a l’agricultura de sòl viu se centrarà en el debat sobre les particularitats de les sembradores directes que hi ha al mercat i que permeten sembrar sobre cobertes vegetals que protegeixen el sòl mentre no s’implanta el cultiu productiu.

