La Biblioteca el Safareig de Capellades ha acollit dues sessions de l’Hora del Conte en anglès, amb La Lady «S» proposant dos contes per a infants de 5 a 8 anys. L’activitat va ser molt ben rebuda per les famílies i per això la biblioteca les tornarà a oferir en un altre horari. Aquesta setmana s’han dut a terme en dimarts i dijous, i d’aquí dues setmanes es programaran en dilluns i dimecres, amb l’objectiu d’arribar a un públic diferent.