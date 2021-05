Piera va recuperar la benedicció del terme de Santa Creu de Creixà, una activitat que no es duia a terme des de feia uns anys. Diumenge, es va reprendre aquesta tradició que habitualment es feia el primer diumenge de maig i que, enguany, es va passar al segon cap de setmana de mes. En aquesta ocasió, no es va organitzar el tradicional dinar que es celebrava abans de la pandèmia. L’acte, que va comptar amb l’assistència d’una quarentena de persones, va incloure una missa oficiada pel rector de Sant Jaume, la Fortesa i Can Canals, Josep Maria Fons, i la tradicional benedicció. Durant la celebració es van llegir quatre textos curts de l’evangeli i es va beneir cada punt cardinal, finalitzant amb la benedicció general del públic assistent.