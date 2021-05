Abrera està duent a terme aquesta primavera un cicle musical amb actuacions d’artistes i formacions locals a la Sala Municipal. El concert del grup EIMA, en el marc del Cicle Musical d’Abrera, va reunir a 115 persones que no es van voler perdre la formació abrerenca. El grup va presentar temes propis i versions dels seus grups musicals favorits. EIMA és un grup de pop rock nascut al municipi i format per Edu i Albert a la guitarra, Iñigo al baix, Montse a la veu i Arnaud a la bateria.