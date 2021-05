El Centre Enoturístic del Pla de Bages, ubicat a l’edifici de l’antic escorxador de Navàs, ha sigut l’escenari d’una jornada especial per als elaboradors de la DO Pla de Bages. L’acte va comptar amb la presència de Lluís Tolosa i Ruth Troyano i va incloure un tast de vins. Aquesta va ser la tercera activitat que s’organitza al nou centre, que és un espai divulgatiu sobre el món de la vinya i el vi, des de la seva obertura el mes de març passat. L’equipament, que també preveu acollir els propers mesos un recorregut per les vinyes de l’entorn i un acte musical, està obert al públic els dissabtes al matí.