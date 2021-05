L’Oficina de Turisme de Manresa ha rebut el distintiu Biosphere, el segell que reconeix internacionalment les organitzacions que dissenyen productes i serveis de turisme no agressiu i que, a llarg termini, garanteixin l’equilibri entre les dimensions econòmica, sociocultural i mediambiental. Divendres es va dur a terme l’acte de lliurament al HubDigital de la Cambra de Comerç de Barcelona. En total, es va atorgar el segell Compromís per a la Sostenibilitat Turística de la Destinació Barcelona Biosphere a un total de 664 empreses: 416 van renovar el distintiu i 248 es van incorporar al programa. L’obtenció d’aquesta certificació, que acredita l’Oficina com a establiment compromès amb la sostenibilitat turística, forma part del programa de gestió i competitivitat del Pla de Màrqueting Turístic de Manresa.