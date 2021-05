El veïnat de Castellolí recull més d’una tona de residus a l’entorn natural del municipi en el marc de la jornada «Let’s Clean Up Europ», que es va celebrar dissabte passat. La iniciativa va reunir una dotzena de participants que es van organitzar en dos equips per abastar la neteja de la zona del camí de Can Jaume i l’urbanització dels Pinyerets i la muntanya de Can Soteras. Entre els residus s’hi va trobar runa d’obra, vidre, paper i molt volum d’envasos, que es van seleccionar i separar adequadament per tal de fer-ne la gestió corresponent.