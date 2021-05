Recentment, ha tingut lloc la primera taula rodona d’empreses públiques gestores d’aigua a Catalunya, promoguda per CONGIAC i Aigües de Manresa. La trobada, que ser inaugurada pel gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura, i amb el suport del gerent de CONGIAC, Albert Testart, busca crear xarxa i compartir experiències entre les empreses. En aquesta ocasió, hi van participar una quinzena de persones i es van tractar temes com la renovació dels comptadors (en compliment amb el nou marc normatiu(les estratègies en la implantació de la telelectura de comptadors, i la problemàtica relacionada amb els consums fraudulents.