Santa Margarida de Montbui va acollir la 9a Trobada de clàssics, que va superar totes les previsions organitzatives i va portar fins al municipi montbuienc fins a 87 vehicles. El rècord anterior de participació datava d’una de les primeres edicions i estava en 70 participants. La capacitat organitzativa es va posar a prova, i ho va superar de la millor manera, amb un lateral de la carretera de Valls ple de gom a gom de vehicles clàssics. Durant la matinal es va habilitar una zona amb activitats paral·leles, com ara inflables i també un circuit d’eduació viària per als més menuts. La jornada va culminar amb un circuit de tots els vehicles per la zona sud de l’Anoia.