L’Oficina Jove del Bages torna a impulsar diverses accions de sensibilització contra els efectes del tabac emmarcades en la «Setmana Sense Fum», que tindrà lloc fins al 3 de juny, principalment localitzades a centres educatius de la ciutat i de caire informatiu. Els Punts al Pati dels centres de secundària de Manresa acolliran una activitat informativa on es facilitaran recursos impresos que contenen un recull de dades i coneixements sobre l’impacte del consum de tabac, així com recursos per deixar l’hàbit de fumar. També es realitzarà l’acció informativa tant a la Universitat de la UManresa-FUB com a l’UPC Manresa. Alhora, al Casal de Joves de La Kampana s’oferiran diverses activitats els dies 31 de maig i 3 de juny.