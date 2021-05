La 28a Marxa de la Primavera, organitzada per la Regidoria d’Esports, va haver d’adaptar enguany el seu format a la situació sanitària. Del 21 de març al 26 d’abril, prop de 600 persones hi van prendre part amb recorreguts per l’entorn natural del poble o rutes urbanes saludables. Un total de 593 persones van fer cas a la crida impulsada per la Regidoria d’Esports d’estar actius en l’inici de la nova estació, i descobrir, alhora, els indrets de Martorell. Més de 4.600 quilòmetres recorreguts, repartits en 2.777 quilòmetres per als recorreguts destinats només a la Marxa de la Primavera i 1.900 quilòmetres més per a la resta de Rutes Urbanes Saludables que existeixen dins el municipi.