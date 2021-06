L’Ajuntament de Manresa, dins del cicle de xerrades per famílies que organitza la Regidoria d’Ensenyament i en col·laboració amb el Pla Educatiu d’Entorn, va celebrar dues xerrades gratuïtes en modalitat online destinades a famílies amb infants de 0 a 6 anys. La primera xerrada, que portava per títol «Espais de Joc 0-3», destinada a famílies amb infants de 0 a 3 anys va ser seguida per 43 persones. La segona xerrada «Espais de joc 3-6», destinada a famílies d’infants de 3 a 6 anys, va tenir comptar amb la participació de 20 persones. Ambdues xerrades van anar a càrrec d’Alba Culell Boix, diplomada en magisteri d’educació infantil i llicenciada en psicopedagogia, i es van organitzat en format taller per proporcionar eines i recursos a les famílies.