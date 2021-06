Una vintena de persones van participar a l’Speed Dating (cita ràpida) amb representants d’empreses amb l’objectiu de dinamitzar les possibilitats de trobar feina. L’experiència, feta a l’auditori Cal Figueres dels Hostalets de Pierola, estava coordinada a través dels serveis d’ocupació del Bruc, Cabrera, Capellades, Vallbona, Piera i els Hostalets de Pierola. La jornada d’Speed Dating va consistir en una taula rodona on les empreses van respondre els dubtes més recurrents de les persones que cerquen feina, com ara quins sectors on hi ha més ofertes, quines competències i habilitats són les més demandades, etc.