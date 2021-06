Les empreses associades a l’AEPIC (Associació Empresarial del Polígon Industrial Les Comes) disposaran, pròximament, d’un nou benefici fruït d’un acord de col·laboració entre l’entitat empresarial i l’empresa CGM (Centre de Gestió Mediambiental) per abocar els seus residus. Les empreses que formin part d’AEPIC disposaran d’un nou servei gràcies a aquest acord de col·laboració amb CGM, una empresa igualadina que es dedica a la gestió integral de residus i serveis mediambientals. Aquest acord consta d’un nou servei de deixalleria perquè les empreses del polígon industrial Les Comes puguin gestionar i abocar els seus residus en una deixalleria de proximitat.