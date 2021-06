La Fundació Althaia va celebrar l’acte de comiat dels residents que finalitzen la seva etapa formativa a la institució. La sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu va acollir un comiat que es va dur a terme en petit comitè per tal de poder mantenir les mesures de seguretat i que es va retransmetre telemàticament per la resta de professionals de l’organització. De la desena de residents d’Althaia que han finalitzat la seva etapa d’especialització, més de la meitat continuaran vinculats laboralment a l’hospital. En aquest acte de comiat es va posar en valor la tasca que desenvolupen els residents en el seu període d’especialització i, de manera especial, es va destacar la dedicació, l’esforç i la responsabilitat que han assumit durant el darrer any i mig, contribuint a fer front a la pandèmia de la covid-19.