Des d’aquesta setmana la botiga del Nou Congost té un nou article solidari: les nines del Baxi Manresa fetes pels integrants de la Fundació Convent Santa Clara, que treballa per a gent amb manca de recursos bàsics. Amb la compra d’aquestes nines, que estan personalitzades i van vestides amb la samarreta del Baxi Manresa, els compradors donaran el total del preu per a la Fundació Convent de Santa Clara, una fundació que serveix de paraigua solidari per als qui més ho necessiten. Les nines del Baxi Manresa han estat elaborades al Taller del Convent de Santa Clara amb l’objectiu de recaptar fons per als diferents projectes solidaris de la Fundació, com la Plataforma dels Aliments i els Pisos d’acollida.