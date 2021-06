Els nens i nenes de tercer curs de l’escola Josefina Ibáñez, d’Abrera, van fer una visita guiada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (l’OAC), la Sala de Juntes de Govern Local i la Sala de Plens, on els va rebre l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, la regidora d’Educació, Giulia Mirto, i la tècnica municipal, Maria Edo. «El meu Ajuntament» comença a l’aula de l’escola, on la tècnica d’educació municipal explica als nens i nenes com funciona l’administració local. A més, l’alumnat realitza unes eleccions municipals a classe, escollint un alcalde o alcaldessa amb el seu equip de govern que, durant la visita al consistori, ocupen el seu lloc corresponent a la Sala de Plens.