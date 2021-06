Joan Calmet Piqué, regidor de Turisme i Projecció de ciutat i responsable del projecte Manresa 2022, i Albert Tulleuda Lari, director executiu del projecte, van visitar els ajuntaments de Castellgalí i Castellbell i el Vilar. La visita va servir per compartir el programa d’accions de Manresa 2022 i encaixar col·laboracions de cara a la celebració de l’efemèride, per enfortir així la projecció del territori i en especial el darrer tram del Camí Ignasià. La visita a Castellgalí va comptar amb la presència de l’alcalde de la vila, Cristòfol Gimeno Iglesias, i la regidora de Turisme Raquel Todolí Martínez. A Castellbell i el Vilar, la visita va tenir lloc al llogaret de Sant Cristòfol, amb el regidor Jordi Calsina Jodas, qui va excusar la presència de l’alcaldessa Montserrat Badia Moreno. En ambdues visites es va mostrar una estreta complicitat amb el projecte i es va mostrar interès per reforçar el programa d’accions des dels respectius municipis. A la imatge, el regidor Joan Calmet Piqué amb el regidor de Turisme de Castellbell i el Vilar, Jordi Calsina Jodas, al pla del Masroig de Castellbell i el Vilar.