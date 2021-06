Dones amb Empenta ha encarregat a l’alumnat de primer de Gràfica Publicitària de la Gaspar un manual per aprendre a lligar sense violències masclistes. L‘alumnat ha treballat els continguts en un taller sobre relacions igualitàries i violències masclistes per entendre les causes de les violències sexuals i saber identificar-les i deslegitimar-les. L’alumnat de la Gaspar ha elaborat el disseny gràfic en el mòdul de Projectes desenvolupant al llarg del projecte un treball de recerca i documentació, anàlisi, ideació i esbós i disseny final. L’alumna guanyadora d’entre totes les propostes ha estat l’Aina Martín que finalitzarà el projecte en la modalitat de pràctiques (FCT) durant el mes de juliol de 2021 amb Dones amb Empenta. Aquest projecte s’imprimirà i es distribuirà entre altres llocs en els Punts Liles.