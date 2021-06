Una colla de navarclins van participar en una matinal excursionista per la vall de les Generes prop de Sant Benet de Bages. Es tracta d’una ruta circular que surt del monestir i passa pel camí de la llera del Llobregat, fins als Tres Salts. En aquest punt, els caminadors van agafar un sender que passa per darrera de la casa de les Tines de Talamanca i s’enfila per la carena fins a les Tines del Pla de les Generes i la Teuleria. Més endavant a la zona dels Burgons, la colla va retornar a Navarcles per un corriol passant per la balma del Sot Gran i el balç Caner. A la imatge, el grup davant la Teuleria de les Generes.