Dotze joves d’entre 16 i 20 anys van iniciar el seu Itinerari Formatiu Específic (IFE) fa 4 anys a l’escola Jeroni de Moragas d’Ampans. Ara el finalitzen i es converteixen en la primera promoció del Bages i una de les primeres de Catalunya graduada en aquests estudis.

El centre educatiu d’Ampans atén més de 250 alumnes en cicles infantils, de primària, secundària i en itineraris formatius i de professionalització. Entre aquests últims, s’engloben els 45 alumnes d’IFE o Itineraris Formatius Específics, estudis postobligatoris de caràcter professionalitzador pensats per a adolescents i joves amb necessitats educatives especials, associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

La falta d’opcions formatives per a aquest col·lectiu, més enllà de l’educació obligatòria, va fer que entre els cursos 2016-2017 i 2017-2018 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya iniciés la prova pilot d’aquesta formació professional a un total de vint-i-vuit centres d’arreu del territori, entre els quals vuit escoles d’Educació Especial com la Jeroni de Moragas d’Ampans.

Aquests estudis, de 4 cursos, tenen per objectiu incrementar l’autonomia personal dels alumnes i fer que assoleixin competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta i que, per mitjà del treball, aconsegueixin la plena inclusió social. Actualment, es plantegen tres perfils formatius: Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds, Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives i Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic; aquest últim el més estès i el que pot cursar-se a Ampans.

Els alumnes de quart d’IFE de l’escola Jeroni de Moragas han fet les seves pràctiques professionals a diversos establiments comercials de Manresa i Sant Fruitós de Bages. Llobet, Fauna Gibert, Caprabo Ampans, Anelco electrònica i BonÀrea són algunes de les empreses que s’han implicat en el projecte.