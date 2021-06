L’eBike Tour Anoia va aplegar el cap de setmana passat 270 participants arribats de tot Catalunya. Es tracta d’una activitat no competitiva que es va realitzar amb bicicleta de muntanya i que convidava a descobrir el patrimoni, la natura i la gastronomia de la comarca de manera sostenible. La primera etapa va tenir 67 km i 1.800 m de desnivell positiu. Els ciclistes van sortir d’Igualada cap a la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, i van parar a esmorzar a la Font Cuitora de Capellades. A continuació, van seguir per les vinyes i boscos de Cabrera d’Anoia fins arribar al Bedorc. Allà van remuntar els meandres de la riera fins a Piera, on els esperava un espai on dinar i recarregar energia. A la tarda, van seguir en direcció a Castellolí i la Pobla de Claramunt, abans de tornar a Igualada per gaudir d’una degustació de productes del territori. La segona etapa, de 52 km i 1.300 m positius, també va sortir d’Igualada i va passar per Òdena i Castellolí, abans de fer el camí de tornada a la capital de la comarca, on els esperava un vermut musical.