El Centre Excursionista Comarca de Bages, a poc a poc, va recuperant l’activitat i aquest més la sortida per Conèixer l’Entorn va ser a la necròpolis de Pertegàs. La cinquantena de caminaires van iniciar la sortida des de la colònia Jorba. Tot seguit, el grup es va dirigir per la part superior de la central hidroelèctrica i, un cop travessat el riu Calders, van visitar la Necròpolis. De tornada, els caminaires van dirigir-se a la font Calda i la malmesa església de Sant Pere de Viladecavalls, per retornar un altre cop al punt d’inici de la ruta. A la imatge el grup a l’església de Sant Pere de Viladecavalls nova.