L’Associació de Familiars d’Alzheimer i demències de l’Anoia (AFADA) ha volgut que aquest curs escolar el conte «El Tresor més Gran del Món» arribi també tots els infants de l’Anoia. Enguany no ha estat possible fer visites presencials als centres i per aquest motiu s’ha fet arribar el conte com a obsequi a totes les escoles de primària. L’objectiu del conte és sensibilitzar els infants en el tracte vers les persones grans, específicament amb les persones amb deteriorament cognitiu i demència. En el conte, els tres personatges principals, la princesa, el cavaller i el drac, han envellit i ja no tenen les facultats que tenien de joves, però amb les capacitats que encara conserven són capaços de viure una fantàstica aventura. Es vol reforçar la idea que les capacitats es poden anar perdent, però no les emocions, que són les que perduren al llarg de la vida de totes les persones.

Aquest ha estat un projecte realitzat per l’AFADA, l’Hospital de dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i la Diputació de Barcelona, i ha rebut el suport de la Comissió de treball preventiu intergeneracional de la Guia Territorial dels Maltractaments de l’Anoia.