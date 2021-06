Un total de 17 establiments van participar al 9è Concurs d’Aparadors de la Mostra organitzat, un any més, des de l’àrea de Comerç del departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada. L’alcalde, Marc Castells, acompanyat del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, van entregar els premis als establiments guardonats. El vencedor del 9è Concurs d’Aparadors de la Mostra Igualada, amb un premi de 400 euros, va ser per la Galeria d’Art GC. El segon premi, de 250 euros, per l’establiment Brodadets, i el tercer lloc, va ser per l’establiment Opticàlia Igualada que es va endur un premi de 250 euros. Paral·lelament al concurs d’aparadors es va realitzar el Joc del Comerç en el qual més de 500 participants van valorar les propostes dels establiments participants o bé van jugar al joc del comerç encertant el nombre de cares que s’hi podien trobar i responent un seguit d’enigmes per accedir al sorteig de premis.