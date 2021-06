L’Ajuntament de Cardona repartirà durant els mesos de juny i juliol una ampolla plegable per fer-ne ús a l’hora de passejar els animals de companyia amb l’objectiu de fomentar el civisme ciutadà. Seguint la normativa vigent, és obligatori identificar els animals de companyia amb el microxip homologat i inscriure’ls en el registre censal municipal, requisits obligatoris per obtenir les respectives ampolles per a les persones propietàries d’animals de companyia. L’horari de recollida és els dilluns i dimarts de 8h a 9h i els dijous de 12h a 14:30h, al segon pis del consistori municipal.